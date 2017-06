"Chaotische Parksituation": Abhilfe in Sicht

Baden-Baden - Vor zweieinhalb Jahren hatten der Sportring (SR) Yburg Steinbach und der Fußballclub (FC) Neuweier in einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Margret Mergen dringend um Abhilfe der unbefriedigenden Parkplatzsituation in der Sommerstraße bei der Südbadischen Sportschule in Steinbach gebeten. Von einer "chaotischen Parksituation war damals die Rede. Nun ist eine Lösung in Sicht. Es soll eine neue Parkplatzanlage entstehen. Kosten: rund 195000 Euro.

Der Rebland-Ortschaftsrat wird sich am kommenden Montag, 19.Juni, damit beschäftigen. Die Sitzung beginnt um 18Uhr.

Es ist der Bau eines Parkplatzes mit insgesamt 40 Stellplätzen auf dem Gelände oberhalb der Sportschule im Gespräch. Die Erschließung der Stellplätze soll von der Sommerstraße aus über den vorhandenen Zufahrtsweg in Form einer Einbahnstraßenregelung erfolgen, teilt die Verwaltung mit. Beginn des kommenden Jahres soll die Maßnahme ausgeschrieben werden, Baubeginn soll Ende April/Anfang Mai 2018 sein. Für die Bauarbeiten sind rund zwei Monate angesetzt, so dass voraussichtlich Ende Juni 2018 der Parkplatz in Betrieb genommen werden kann.

Wenn das Vereinstraining in den Nachmittags- oder Abendstunden beginne, so schrieben damals die Vereine, beginne das Problem. Die Parkplätze seien schnell belegt, und dann wichen die Sportler auf die Straße aus und "parken ihre Fahrzeuge entlang der Sommerstraße - zum Teil auf beiden Seiten". Für Rettungsfahrzeuge wie Feuerwehr und Krankenwagen sei der Weg dann nicht mehr passierbar. Hinzu komme, dass der Weg für die Nachwuchssportler gefährlich sei, weil sie auf der Straße laufen müssten. Wunsch der Vereine: eine Erhöhung des Parkplatzangebots.

Die Fahrspuren sollen in Asphaltbauweise ausgeführt werden, die Stellplätze selbst in wassergebundener Bauweise. Die Parkplätze auf dem Grundstück der Sportschule werden nicht mehr als Provisorium angesehen, wie ursprünglich gedacht. Im Doppelhaushalt 2016/2017 stehen für diese Maßnahme 163000 zur Verfügung. Die restlichen fehlenden Mittel werden für den neuen Doppelhaushalt 2018/209 in Höhe von 32000 Euro nachgemeldet, so die Stadtverwaltung in der Vorlage für die Räte weiter. Die Durchführung der landschaftspflegerischen Maßnahmen sowie die Kosten hierfür werden von der Sportschule übernommen.

Der Bau- und Umlegungsausschuss des Gemeinderats berät dann am Donnerstag, 22.Juni, über das geplante Vorhaben.