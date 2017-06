Confed-Cup aus Baden-Baden

Von Florian Krekel Baden-Baden - "Smarte Produktion", so lautet das neue Zauberwort hinter den Kulissen von ARD und ZDF - zumindest auf die Übertragung des Fifa-Confederations-Cups bezogen, der heute in Russland beginnt. Denn erstmals ist das Übertragungsstudio der beiden deutschen Fernsehgiganten nicht mehr vor Ort, sondern die Experten analysieren das Fußballturnier, das als Generalprobe für die WM im nächsten Jahr gilt, aus Deutschland, genauer gesagt aus Baden-Baden. Neue Entwicklungen in der Übertragungstechnik machen es möglich. Zum einen sei das Leitungsnetz mittlerweile so gut ausgebaut, dass die Preise für die Übertragung immer billiger werden. Auf der anderen Seite sei die Technik bei der Produktion jetzt so weit, dass viel mobil produziert werden könne, Übertragungswagen und große Produktionsstandorte vor Ort seien nicht mehr nötig, erklärt der aus Gernsbach stammende ARD-Programmchef Thomas Wehrle. "Vor diesem Hintergrund ist es wirtschaftlicher, aus Deutschland zu übertragen. Das Produktionsteam vor Ort in Russland ist so schlank wie nie zuvor. Außerdem eröffnet uns unser hochmodernes Studio in Baden-Baden noch mehr Möglichkeiten für Einspieler und Animationen im Hintergrund." Die eigentlichen Spiele - sie werden von der Fifa aufgezeichnet - werden über Glasfaserleitungen direkt aus Russland übertragen. Zehn Gigabyte muss jede von ihnen transportieren können. Um dabei einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, haben ARD und ZDF ein Subunternehmen beauftragt. "Wir brauchen zwei Leitungen, falls es auf einer einen Ausfall gibt, etwa wenn ein Baggerfahrer zum Beispiel in der Ukraine das Kabel anbaggert. Dann würde das Bild automatisch über Norwegen gesendet, der Zuschauer hätte keine Unterbrechung", verdeutlicht Technik-Chef Gregor Schmid. Doch neue Technik und billige Glasfaser hin oder her, für die Übertragung aus Baden-Baden sind knapp 100 Menschen nötig. Die Prominentesten davon sind sicher die beiden Experten und Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl (ARD) und Sebastian Kehl (ZDF), die an der Seite von Matthias Opdenhövel und Jochen Breyer die Spiele analysieren. Programmchef: "Regie ist wie Jetfliegen" Dabei können sie unter anderem auf 3-D-Animationen aus dem Computer zurückgreifen. Die Schwierigkeit: Scholl, Kehl und Co. können diese nicht sehen, sie haben nur einen auf hochglanzpolierten, schwarzen Studioboden vor Augen, auf dem der Computer für den Fernsehzuschauer die Animationen generiert. Wo diese im Bild zu liegen haben, wo die Moderatoren stehen müssen, welche Kamera wann wo entlang fährt und etliches mehr wird seit knapp einer Woche getestet. Das endgültige Fernsehbild sehen die Experten im Studio auf einer Leinwand hinter den Kameras. Hinzu kommen zwei zusätzliche Fernseher, die das Spiel unter anderem von der Hintertorperspektive übertragen. "Das ist wichtig für die taktischen Analysen", so Wehrle. Ein Stockwerk über dem Baden-Badener "SWR-Studio Zwei" befindet sich die Regie. Die Männer und Frauen vor den unzähligen Bildschirmen müssen dafür sorgen, dass der Zuschauer stets genau das auf dem Fernsehschirm hat, was benötigt wird. "Das ist so komplex, das ist wie Jetfliegen", sagt Wehrle. Das Kommando im Studio hat während der gesamten Übertragung des Confed-Cups der Baden-Badener SWR-Regisseur Volker Drews. Ziel ist es, dass der Fernsehzuschauer möglichst gar nicht merkt, dass das Studio nicht vor Ort ist. Auf einer riesigen, hochauflösenden Leinwand im Hintergrund werden immer wieder Bilder aus St.Petersburg oder anderen Spielorten eingespielt, die die Illusion erzeugen, die Moderatoren stünden genau dort. Dafür ist ein Kamerateam schon vor Wochen in Russland gewesen und hat Aufnahmen gemacht.

