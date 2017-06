Gelungenes Bergseefest auch dank des tollen Wetters

Sinzheim - Das hat sich der Angelsportverein (ASV) Sinzheim nach den letzten zwei total verregneten Bergseefesten redlich verdient: In großer Zahl strömten die Besucher am vergangenen Wochenende bei strahlendem Sonnenschein an den idyllischen alten Steinbruchsee, um dort Fischspezialitäten zu genießen, die es auf anderen Fischerfesten weit herum so nicht gibt.

So hatten der ASV-Vorsitzende Michael Ernst und sein Küchenteam gleich vom Start weg am Samstag alle Hände voll zu tun, ihre Gäste quasi im Akkord mit dem überaus begehrten australischen Barramundi oder den in Bierteig panierten Tintenfischstreifen "Rabas Empanadas" zu verwöhnen. Da blieb den fleißigen Helfern bei viel Stress oft nur wenig Zeit für ein gemütliches Schwätzchen.

Auch der Räucherofen, aus dem Gewässerwart Willi Meier ständig frisch geräucherte Forellen holte, dampfte kräftig. Daneben wurden aber natürlich auch die Klassiker Scholle und Merlan mit Bratkartoffeln wieder stark nachgefragt.

Mit viel Liebe zum Detail hatten die 34 Mitglieder des kleinsten Angelsportvereins in der Umgebung Festplatz und Zelte mit zahlreichen bunten Lampen romantisch illuminiert und so, zusammen mit der bunt beleuchteten Seefontäne und den angestrahlten Felswänden, eines der idyllischsten Fischerfeste überhaupt auf die Beine gestellt. Wer keinen Fisch mochte, bekam natürlich auch eine heiße Wurst, außerdem wurden auch frische Waffeln gebacken und ein leckeres Kuchenbüffet für Schleckermäuler bereitgehalten.

In freundschaftlicher Verbundenheit wurden die ASVler während des regen Festbetriebs tatkräftig von Mitgliedern der Sängerfreundschaft Vormberg, vom Musikverein und vom "Phönix"-Zentrum unterstützt. Gestern schließlich gewann das Fest dank der schon aus den Vorjahren beliebten Harmonikafreunde aus Wagshurst auch noch eine besondere musikalische Note hinzu. Derweil konnten sich die kleinen Gäste in einem Spielepavillon vergnügen, und wem Fortuna hold war, der konnte sich über teils durchaus attraktive Preise bei der traditionellen "Fischtombola" freuen. Alles in allem also endlich einmal wieder eine runde, trockene Sache für den ASV Sinzheim ebenso wie für die Gäste, das gelungenste Bergseefest seit Jahren.