Musiker bringen Bénazetsaal zum Swingen

Baden-Baden - Ein brechendvoller Bénazetsaal, vier Rhythm-und-Blues-Saxofonisten der Extraklasse und die bestens aufgelegte Band The Voyagers: Bei diesen delikaten Zutaten war allerbeste Stimmung vorprogrammiert. "The Night of the Saxophones reloaded" vereinte neben Bandleader und Drummer Ralf Heinrich, dem Keyboarder und künstlerischen Leiter Walter Uhling, der die Arrangements für diesen Abend schrieb, Gitarrist Jens Filser und Bassist Capo Mayer exzellente Größen am Saxofon, die fast alle auch noch Vokalkünstler sind.

Die Hälfte des Quartetts, Sir Waldo Weathers und Albie Donnelly, verfügt zusätzlich über beachtliche Entertainerqualitäten, mit denen sie das sehr applausfreudige Publikum bei allerbester Laune hielten. Dass seine Wurzeln im Blues liegen, stellte Hutträger Tommy Schneller nachdrücklich unter Beweis. Marvin Gayes "How sweet it is to be loved by you" kam sehr gut an, ebenso Dusty Springfields Riesenhit "Spooky", wobei hier sein erster Versuch noch ziemlich ins Leere lief, dem Publikum den Refrain aufzudrücken. Erst in der Wiederholung zeigten sich die Fans dann weniger schüchtern.

Albie Donnelly, Topstar der Band Supercharge, brachte als Nächster dann so richtig Dampf rein und mit dem "Boogie King" den Saal das erste Mal außer Rand und Band. Schelmisch plauderte er über die angeblichen Angewohnheiten seiner Exfreundin und verleitete mit dem ihr gewidmeten "I've got a Whiskey drinking Woman" in bluesiger Melancholie zum Mitklatschen. Dass er auch Romantik kann, bewies Donnelly mit dem "Teach me tonight", einer emotionalen Mischung aus Saxofon und Gesang. Grandios auch seine Einlage in Richtung Klezmer, de-ren Rhythmus sich in rasendem Galopp immer weiter steigerte.

Anna Brooks wirkte so jung bei ihrem Auftritt, dabei baut die Weltklassemusikerin bereits auf eine 20-jährige Bühnenerfahrung und nahm das Publikum mit ihrem satten, ausdrucksvollen Sound sofort für sich ein. Enorm kraftvoll und wandlungsfähig nutzte sie alle Variablen ihres Instruments und gefiel damit ausnehmend gut.

Beim Auftritt von Sir Waldo Weathers war sofort klar, hier kommt der Chef im Ring. Der geborene Entertainer ist nicht nur ein virtuoser Saxofonist und begnadeter Bluessänger, dessen gewaltige Stimme neben einem außergewöhnlichen Volumen mit einer unvergleichlichen Intensität berührt. Er hat den Rhythmus im Blut und legte einen Hüftschwung hin wie kein Zweiter, bis zum augenzwinkernden Verdruss mit der Bandscheibe. Der charismatische Charmeur hat den Schalk in den Augen und der Stimme, sei das bei seiner Saalrunde zu "Ain't no Sunshine" mit ganz persönlichem Saxofonsolo für eine Besucherin oder bei "I've got the feeling", das die Besucher zum Mitswingen geradezu einlud. Ob allein, zu zweit oder im Quartett, diese vier Saxofongiganten ließen zusammen mit der Band jetzt nichts mehr anbrennen.

Beim voluminösen "I feel good" nahm der ganze Saal die Vibrationen auf, da sprühten Funken und dem perfekt swingenden Rhythmus von Weathers Soulstimme konnte sich keiner entziehen. Ob der Klassiker von Ray Charles "Georgia on my mind" oder James Browns pulsierendes "Sex Machine", jetzt war richtig Party angesagt, aber zu dem Zeitpunkt waren Stühle sowieso völlig überflüssig. Tosender Beifall entlockte den durchweichten Stars natürlich noch eine Zugabe.