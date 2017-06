Künstlerischer Ausblick in versiffter U-Bahn-Atmosphäre

Baden-Baden - Einfach genial hat Lorin Brenig die Spielzeit-Matinee 2017/2018 konzipiert! Es gelang ihm, die Inhalte so unterschiedlicher Aufführungen wie "Pippi Langstrumpf", Shakespeares "Der Widerspenstigen Zähmung" oder gar Goethes "Faust - der Tragödie erster und zweiter Teil" szenisch so zu verquicken, dass der Betrachter die Handlung als stimmigen Erzählstrang wahrnahm.

Die nicht weniger geniale Vorlage lieferte die Dramaturgie-Arbeit von Leona Lejeune und Kekke Schmidt, während Sebastian Ganz die Handlung an einer recht versifften U-Bahn-Station verortete. Wo, als an solchen Plätzen, treffen "wir" sonst noch die Mitte der Gesellschaft an? Ja gut, am Sonntagvormittag, trafen sich viele Bürger, von der Neugier auf die neue Theatersaison angetrieben, im Haus am Goetheplatz. Sie wurden nicht enttäuscht. Die Frage des künftigen Spielzeit-Mottos "Wer ist wir?" wollte natürlich nicht in 60 Minuten schlüssig beantwortet werden, aber etliche Denkanstöße sollten doch wohl bei manchem die grauen Zellen in Bewegung versetzen. Wo letztlich der Einzelne eine Entsprechung für sein "Wir-Gefühl" finden wird, wo Autoren, Künstler und Umwelt an ein "Wir-Gefühl" appellieren, womöglich nachhaltig - das mag sich im kommenden Jahr abzeichnen, wenn sich nach zehn Premieren der Vorhang senkt.

Es liegt also viel Arbeit vor den Künstlern, die keineswegs "unseriös" wirkten, wie im ersten Stück "Kinder der Sonne" von Maxim Gorki (ab 9. September) behauptet wird. "Du schaffst das schon allein", in dieser Diktion nimmt eine Frau (Nadine Kettler) Abschied von ihrem Gatten, (Michael Laricchia). Das geschieht im Musical "Fast normal", einer etwas anderen, aber höchst populären Version dieser Gattung (ab 21. Oktober). Was wäre die Kunst ohne den Kampf der Geschlechter - in Paar- oder Dreiecksbeziehungen oder diversen Konstellationen? Yasmina Reza nimmt buchstäblich "Bella Figura" aufs Korn (ab 11. Oktober). Das Nämliche macht neben Max Ruhbaum eindeutig Anne Leßmeister, die ziemlich grausam mit ihren verheirateten Geliebten umspringt. Unbeeindruckt von der explosiven Stimmung und auch von der Premium-Klassik, Goethes "Faust I und II", (ab 20. Januar 2018), den Mattes Herre und Sebastian Mirow mit klugen Zitaten belebten, klimperte Hans-Georg Wilhelm, der musikalische Leiter des Theaters, die "Pippi Langstrumpf-Melodie am Klavier, die ab dem 26. November das "Weihnachtsmärchen" untermalen wird. "Sonny Boys" von Neil Simon steht am 9. Februar 2018 auf dem Premierenplan, bevor die Osterfestspiele sich mit Mozarts Oper "La finta giardina" auch aufs Theater ausdehnen (25./28. März 2018). "Lehman Brothers", den Aufstieg und Fall einer Dynastie, schildert Stefano Massini in einem packenden Bühnenstück.

Unbehagen ergriff das "Wir" im Parkett, das, gebildet wie es ist, ahnte, wie Max Frisch "Biedermann und die Brandstifter" enden lässt (ab 18. Mai 2018). Den effektvollen Schlussakkord der kommenden Spielzeit liefert William Shakespeare. Im Freien auf dem Marktplatz tobt im Lustspiel "Der Widerspenstigen Zähmung" der Geschlechterkampf zwischen Katharina und Petrucchio (Premiere am 15. Juni 2018). Damit ist aber das Angebot der neuen Spielzeit noch längst nicht erschöpft. Ausführliches erfährt, wer sich das neue Jahresprogramm "Wer ist wir?" mit Fotos und Neuigkeiten holt oder im Internet abruft.