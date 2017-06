Kurstadttour - wie ein großer Familienausflug

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Bei Traumwetterhaben gestern 250 große und kleine Radler die Möglichkeit genutzt, bei der Kurstadt-Tour in die Pedale zu treten, jede Menge Spaß zu haben und vielleicht noch einen tollen Preis zu gewinnen. Die Absicht des Familienfestes wurde wörtlich genommen: Neben vielen Eltern und Kindern gingen auch etliche Senioren an den Start, während die ganz Kleinen sich chauffieren ließen. Wegen der Großbaustelle am Leopoldsplatz startete die Kurstadt-Tour in ihrer 11. Auflage erstmals vom Zielpunkt Aumattstadion aus, mit dem Vorteil, dass bei dem jetzigen Rundkurs eine ganz neue Streckenführung angeboten werden konnte. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), neben der Volksbank Baden-Baden/ Rastatt, der Sportstiftung Henn und dem Badischen Tagblatt Mitorganisator der Veranstaltung hatte den Parcours ausgesuchtund auch für die entsprechende Beschilderung gesorgt. Die 24 Kilometer sollten mit Rücksicht auf die jüngsten Starter keine Steigung aufwei-sen und leicht zu bewältigen sein. Mit der Streckenführung über Haueneberstein und Kuppenheim durch den Park von Schloss Favorite, weiter entlang der Wiesen zum Sandweierer Schützenhaus und zurück zum Aumattstadion, bot sich den Radlern auch ein landschaftlich reizvolles Panorama. An zwei Stempelstellen im Schlosspark und am Schützenhaus wurden die Sportsfreunde von BT-Mitarbeitern mit erfrischendem Nass versorgt. Die Ambulanz aus Kuppenheim war mobil vor Ort, wurde aber glücklicherweise nicht gebraucht. Oberbürgermeisterin Margret Mergen eröffnete die Tour als Schirmherrin pünktlich nach der Kirchturmuhr und gab den Startschuss. Gut 100Pedaleure hatten sich da bereits auf den Weg gemacht. Da der Start zeitlich flexibel zwischen zehn und 11 Uhr gehalten war, trudelten immer wieder kleinere Grüppchen oder Familien ein, die es - ganz im Sinn der Veranstalter - gemütlich angehen ließen. Richtig spannend wurde die Kurstadt-Tour für Familie Rönnefarth, die bereits zum vierten Mal dabei war. Doch während der zwölfjährige Tobias schon länger mit dem eigenen Rad unterwegs ist, startete sein neun Jahre alter Bruder Benjamin erstmals allein. Bisher war sein Velo über einen Nachlauf immer fest mit Papas Rad verbunden gewesen, vor kurzem hatten sie im Urlaub auf Föhr so noch gegen den Wind angekämpft und dabei schon Kräfte für den gestrigen Sonntag gesammelt. Doch Benjamin bewältigte die Tour bis auf einen kleinen Sturz vorbildlich. Etliche Sprösslinge wie Zoé, Luca und Johanna erlebten die Rundfahrt vom Kindersitz aus oder ließen sich per Anhänger wie in einer Rikscha kutschieren. Bereichsdirektor Bernhard Veit von der Volksbank Baden-Baden/Rastatt sah damit das Ziel erfüllt, "Baden-Baden in einer gemütlichen Familientour auf zwei Rädern zu erkunden". Die Ankunftszeit spielte deshalb auch überhaupt keine Rolle. Nach der Rückkehr war durch die Sportstiftung Henn für Unterhaltung gesorgt beim Kinderschminken und dem Sportparcours mit Slackline oder Hockey. Alle Starterkarten, deren Obolus von zwei Euro ab 16 Jahren - von der Volksbank großzügig aufgerundet - für das Radwegenetz rund um die Kurstadt gespendet wird, kamen in die Lostrommel. Den begehrten ersten Preis, ein Wochenende für zwei Personen im Europa-Park Rust mit Übernachtung im Colosseum, sicherte sich Sabrina Schneider. Ein Tablet nahm Rebekka Kopp mit nach Hause, zwei Geschäftsanteile der Volksbank im Wert von je 100Euro gewann Laura Apostolico.

