Brenners-Küchenchef geht

Baden-Baden - Die Baden-Badener Gourmetlandschaft verliert einen ihrer Sterneköche. Paul Stradner, österreichischer Küchenchef des Brenners Park Restaurant, verlässt die Kurstadt Ende September und wechselt ins Elsass.

Dieser Schritt scheint für das Brenners Parkhotel einigermaßen überraschend zu kommen, dennoch haben die Verantwortlichen in Sachen Nachfolgeregelung gute Ruhe. "Wir sind bereits auf der Suche nach einem neuen Küchenchef für unser Zwei-Sterne-Restaurant, aber wir haben ja noch Zeit bis 30. September - das sollte kein Problem werden", lässt das Brenners Parkhotel in einem knappen Statement auf BT-Anfrage von PR-Chefin Bärbel Göhner mitteilen.

Stradner, seit fünf Jahren Küchenchef im Brenners, wechselt in das 1600-Einwohner-Städtchen Wingen-sur-Moder im Norden des Elsass und knapp 70 Autokilometer westlich von Rastatt. Dort schließt er sich seinem Chef aus früheren Zeiten an, Jean-Georges Klein, den er einst gegenüber dem BT als eines seiner Vorbilder bezeichnete. Beide kredenzten bereits in den Jahren zwischen 2010 und 2012 miteinander Gourmetgerichte im Restaurant L'Arnsbourg im lothringischen Weiler Baerenthal.

Klein hat dieses Lokal anno 2015 verlassen und danach in Wingen-sur-Moder die Villa René-Lalique eröffnet. Gegenüber der französischen Zeitung Le Repubilcain Lorrain lobte Klein kürzlich seinen zukünftigen Kollegen Stradner als einen Koch jener jungen Generation, die nicht zögere sich infrage zu stellen und auch Überraschendes ausprobiere, ohne jedoch den Respekt für die Küche ihrer Meister zu verlieren. Stradner folgt in der Villa René-Lalique Jérome Schilling.

Stradner, 1981 in Graz geboren, durchlebte in Baden-Baden eine rasante Erfolgsgeschichte. Bereits drei Monate nach seinem Arbeitsantritt als Küchenchef vom Brenners Park-Restaurant 2012 zeichnete ihn der Guide Michelin mit dem ersten Stern aus. Und es ging genauso rasant weiter: 17 Punkte vergab der Gault Millau im Jahr 2013, im November 2014 folgte der zweite Stern und 2016 verlieh ihm der Gault Millau den Titel "Aufsteiger des Jahres". Im Laufe seiner Karriere sammelte der 36-jährige Österreicher über zehn Jahre Berufserfahrung in einigen der besten Restaurants Europas, darunter bei seinem künftigen Kollegen Jean-Georges Klein und bei Harald Wohlfahrt.