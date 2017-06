"Wir müssen immer mit Abschied rechnen" Von Sarah Reith Baden-Baden - Dass sie sich in der Asylbewerberunterkunft in ihrem Ort engagieren möchte, war für Christina Hass gleich klar. In Haueneberstein hat sie deshalb eine Spielgruppe für Flüchtlingskinder ins Leben gerufen und eine Patenschaft für den 13-jährigen Ahmed übernommen. Davon haben auch ihre eigenen Kinder profitiert, ist sie überzeugt. Jeden zweiten Samstag im Monat findet die Spielgruppe statt - im Wechsel mit dem Café Kontakt, damit es an jedem Wochenende ein Angebot in der Unterkunft gibt. Ein Team von zehn Frauen betreut die Kinder mittlerweile, "alle aus dem sozialen oder pädagogischen Bereich", berichtet Hass. Sie selbst ist freiberuflich in der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Schon vor 27 Jahren hat sie als Praktikum eine Spielgruppe in einer Asylunterkunft geleitet - eine prägende Erfahrung, die ihr die Entscheidung für ihr jetziges Engagement leichtmachte, wie sie erzählt. Acht bis zehn Kinder aus der Unterkunft nehmen in Haueneberstein teil - im Alter zwischen zwei und maximal 13Jahren. Diejenigen unter den Ehrenamtlichen, die Kinder im gleichen Alter haben, bringen diese ebenfalls mit. "Da haben sich auch Freundschaften entwickelt", erzählt Hass. Das Spiel mit den Kindern aus der Ferne ist selbstverständlich geworden: "Sie gehören zu unserem Zusammenleben hier im Dorf dazu." Zwei Stunden trifft sich die Gruppe. Auf dem Programm steht laut Hass immer wieder etwas anderes. Beim Singen, Basteln oder bei Ausflügen wird aber immer ein Fokus auf Sprache gelegt. Christina Hass hat dieses Engagement noch nicht gereicht: Als Paten gesucht wurden, übernahm die zweifache Mutter Verantwortung für den 13-jährigen Ahmed aus Syrien. "Mein Sohn und er haben gleich zueinandergefunden", erinnert sie sich - und das, obwohl ihr Sohn erst sieben Jahre alt ist. Der Altersunterschied habe nichts gemacht, schließlich habe der syrische Junge viel nachzuholen: "Ahmed hat ja keine Kindheit gehabt." Seinem Vater half die Patin beim Kontakt mit der Schule, mit Formularen und Elternbriefen. Ahmed selbst kam mit seinen Hausaufgaben zu ihr nach Hause. Es sei auch gut für ihre eigenen Kinder gewesen zu sehen, "wie schwer es ist, in einer fremden Sprache Unterricht wahrzunehmen, wie viel Zeit und Engagement er bringen muss", sagt Hass. "Oder zu hören, wie viel Zeit verloren geht durch die Kriegssituation zu Hause und durch die Flucht." Dass ihre beiden Kinder keine Angst vor dem Kontakt mit Menschen aus fremden Ländern haben, ist ihr wichtig: "Ich bin stolz auf meine neunjährige Tochter, wenn sie sich zu all den afrikanischen Mamas gesellt, zuhört, wie die miteinander sind und sich freut, wenn sie ein Baby auf dem Arm bekommt." Patenkind Ahmed nahmen die Kinder mit zur Leichtathletik beim TV Haueneberstein. "Er hat das deutsche Sportabzeichen gemacht", erzählt Hass und lächelt. Ein bisschen Wehmut klingt mit: Der 13-Jährige lebt mittlerweile bei seinem älteren Bruder in Bayern. Er war mit seinem Vater nach Baden-Baden gekommen, die Mutter ist mit drei weiteren Geschwistern in der Türkei. Hass diente manchmal als Mutterersatz. Ein wichtiges Thema sei der Umgang zwischen Männern und Frauen in Deutschland gewesen, erinnert sie sich: "Da hat er viel gefragt." So sei Ahmed zum Beispiel überrascht gewesen, ihren Mann in der Küche arbeiten zu sehen. Sie sprachen dann darüber, was in Deutschland üblich ist und was in Syrien. Als Ahmeds Vater, der chronisch krank ist, vor Ostern ins Krankenhaus kam, begleitete Hass den Jungen häufig dorthin, schaute in der Unterkunft nach dem Rechten. Auch jetzt, nach dem Umzug des 13-Jährigen, ruft Ahmed immer wieder an. Oft beginne das Gespräch mit dem Satz: "Christina, wir haben ein Problem", berichtet Hass. Sie hilft dann aus der Ferne beim Umgang mit Behörden. Der Abschied sei ihr schwergefallen. Aber: "Wir Ehrenamtlichen müssen immer mit Abschied rechnen." Trotzdem wollte sie die Erfahrung nicht missen. "Es wird uns Paten sehr leicht gemacht, das Amt zu übernehmen", betont sie. "Die Kinder begegnen uns mit einer so großen Freundlichkeit und zeigen so unglaublich viel Bereitschaft, sich begleiten zu lassen."

