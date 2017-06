Offizielle Einweihung des neuen Festplatzes in Steinbach Baden-Baden (red) - Der neue Festplatz auf dem Grundschulgelände in Steinbach wird am kommenden Samstag, 24.Juni, offiziell eingeweiht. Hierzu lädt die Ortsverwaltung Rebland die Bürger ein. Daran beteiligen sich die Stadtkapelle Steinbach, der Sportring (SR) Yburg Steinbach sowie die Grundschule Steinbach mit ihrem Förderverein, dem Elternbeirat, der Theater-AG und dem Schulchor - unterstützt von der Ortsverwaltung Rebland. Bereits ab 12.30 Uhr lädt der SR Yburg alle Interessierten ein, seine Vereinsangebote und die Ende 2016 eingeweihte Stadthalle Steinbach kennenzulernen. Um 15.30 Uhr findet am Bühnengebäude in Anwesenheit von Oberbürgermeisterin Margret Mergen der offizielle Festakt zur Einweihung des Festplatzes statt. Höhepunkt ist um 16Uhr die Aufführung des Musicals "Paul der Pinguin", das die Theater-AG der Grundschule, der Schulchor und die Stadtkapelle gemeinsam einstudiert haben. Für das leibliche Wohl ist ab 12.30 Uhr gesorgt. Die Vereine bieten Getränke und einen Imbiss an, ab 14Uhr gibt es zusätzlich Kaffee und Kuchen. Beim Musical besteht freie Platzwahl. Es wird kein Eintritt erhoben, Spenden sind willkommen. Der SR Yburg Steinbach stellt sich bei dieser Gelegenheit als ein moderner Sportverein mit verschiedenen Abteilungen vor, die das ganze Spektrum vom Freizeitsport bis zum leistungsorientierten Sport anbieten. Der Verein lädt die Bevölkerung ein, ihn und die neue Sportstätte - die erweiterte und sanierte Stadthalle Steinbach - kennenzulernen. Es besteht die Gelegenheit, vor der Festplatzeröffnung das vielfältige Sportangebot direkt zu erleben. Die Gäste können durch die Stadthalle schlendern, die Aktiven bei der Ausübung ihrer Sportart beobachten und das eine oder andere selber ausprobieren. Die Sportler machen es vor, die Besucher können es nachmachen: 7-Meter-Werfen gegen die Handball-Torhüter, Sprinten über eine Kurzstrecke mit Zeitmessung, Fallübungen auf der Judomatte und einiges mehr. Seit Monaten proben die Kinder des Grundschulchores unter Leitung von Schulleiter Joachim Gerstner, die Theater-AG unter Regie von Johanna Kartmann sowie die Stadtkapelle Steinbach unter Stabführung von Stefan Seckler für dieses ganz besondere Ereignis. Die Stadtkapelle ist stolz darauf, dass auch ein Teil der Nachwuchsmusikanten, die sich noch in Ausbildung befinden, mitmachen können. Inzwischen ist man in der "heißen" Phase angekommen, in der gemeinsame Proben auf dem Plan stehen. Doch nun zur Handlung: Paul, der kleine Pinguin, blickt sehnsüchtig über das Meer. Immer wieder stellt er sich die Frage, wie die Welt woanders aussieht. Der Wal, der zweimal im Jahr am Südpol vorbeikommt, erzählt ihm von Tigern, Löwen, Amerikanern und vielem anderen. So hegt Paul den sehnlichsten Wunsch, all das auch einmal mit eigenen Augen zu sehen. Eine abenteuerliche Reise ins Ungewisse beginnt. Die Aufführung beginnt um 16 Uhr.

