Geselliges Miteinander im Stadtteil Oos Baden-Baden (pi) - Am Wochenende prägte das Sommerfest des Bürgervereins Kuppenheimer Straße einmal mehr das gesellige Miteinander im Stadtteil Baden-Oos. Für die Veranstaltungsausrichtung konnte traditionell der zum Festplatz umfunktionierte Kirchparkplatz von St.Dionys genutzt werden, für dessen Überlassung Bürgermeister Willi Drapp besonders Pfarrer Michael Zimmer dankte. Bemerkenswert groß war die Präsenz an Ehrengästen, darunter politische Vertreter aus dem Gemeinderat und dem Landtag. Oberbürgermeisterin Margret Mergen und der Vorsitzende Sven Jäger von der Interessengemeinschaft Ooser Vereine (IGOV) eröffneten das Fest. Den Fassanstich hatte Willi Drapp in diesem Jahr dem Tennisclub Jagdhaus überlassen, dessen Vorsitzender Wolfgang Breyer diesen Part treffsicher und unproblematisch zu absolvieren verstand. Er war stolz darauf, mit dieser Aufgabe betraut worden zu sein, und freute sich, dass der Tennisclub seit seinem 40-jährigen Bestehen der IGOV als Mitgliedsverein angehört. Gewohnt stimmungsvoll umrahmt wurde der Fassanstich vom Spielmannszug der Kolpingsfamilie Baden-Oos unter der Leitung von Ralf Hennhöfer. Der Spielmannszug feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen - und zwar am Sonntag, 25. Juni, ebenfalls im Umfeld der Pfarrkirche St. Dionys. Erstmals bei der "Kuppenheimer Straße" gastierend, setzten am Samstagabend Reiner Margulies und Attila Schumann von der eigentlich siebenköpfigen Formation "Mississippi Blues Bunch" den Unterhaltungsreigen mit Blues und Rock-Ohrwürmern vom Feinsten fort. Neben den beiden Vollblutmusikern trug das ideale Festwetter zudem dazu bei, dass sich die Sommerfestgäste bis in die späten Abendstunden vergnügen konnten. Nicht weniger unterhaltsam gestaltete sich der Festsonntag, an dem der Musikverein Harmonie Baden-Oos unter Leitung von Jean-Daniel Vera die Frühschoppenzeit musikalisch bereicherte, während am Abend Karlheinz Eisen mit dem Alphorn und Rainer Wagenmann (Akkordeon und Keyboard) mit einem beliebten Melodienreigen den Festausklang bestritten. Rundum von der Sonne verwöhnt war auch der zweite Festtag, so dass es sich die Gäste der "Kuppenheimer Straße" unter dem gewohnt reichhaltigen Bewirtungsangebot der Küchenmannschaft gutgehen lassen konnten. Allen Helfern aus Vereinsreihen galt gleichfalls der Dank von "Bürgermeister" Willi Drapp.

