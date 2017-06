Räte befürworten neuen Parkplatz

Von Christa Hoffmann Baden-Baden - Bei drei Enthaltungen der Grünen hat der Rebland-Ortschaftsrat am Montagabend für die Herstellung einer Parkplatzanlage in der Sommerstraße bei der Südbadischen Sportschule und bei den Sportplätzen - unter anderem des Fußballclubs (FC) Neuweier - in Steinbach gestimmt. 40Autos sollen hier in Zukunft abgestellt werden können (wir berichteten). Das Grundstück stellt die Sportschule zur Verfügung. Sie soll auch für die Pflege in Zukunft aufkommen. Die Gesamtkosten für die Maßnahme liegen bei 195000Euro. Baubeginn soll Ende April/Anfang Mai 2018 sein. Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner erklärte, dass auch vor dem Hintergrund des Parkdrucks vor dem Schwimmbad und der Sportschule vor allem bei Badewetter und der großen Gefahr für Fußgänger, wenn in der schmalen Sommerstraße die Autos dicht an dicht stünden, die Baumaßnahme notwendig sei. Er sei diesbezüglich auch immer wieder von Ortschaftsräten angesprochen worden. Auch die "Sportschule ist sehr zufrieden mit dieser Lösung", die dauerhaft sein solle. Wichtig sei nun, dass der Termin eingehalten werde und der Parkplatz vor der nächsten Freibadsaison im Jahr 2018 fertiggestellt werde. Im Vorfeld hatten vor allem auch der Sportring (SR) Yburg und der FC Neuweier in einem Schreiben dringend um Abhilfe der unbefriedigenden Parkplatzsituation gebeten. Von "chaotischen" Zuständen war damals die Rede. Die Erschließung der Stellplätze erfolgt in Form einer Einbahnstraßenregelung. Auf dem Plateau werden die Parkplätze in einer sich gegenüberliegenden Reihe von zweimal 20 Plätzen mit einer sechs Meter breiten Mittelgasse liegen. Die Fahrspuren sollen aus Asphalt sein, das restliche Areal aus Schotter. Es ist eine Beleuchtung vorgesehen. Hinweisschilder auf den neuen Platz sollen keine aufgestellt werden, sagte Hildner auf Nachfrage von Friedrich Seebacher (CDU). Die Fläche sei nicht erweiterbar, wenn das vorhandene Sportplätzekonzept eingehalten werden soll, ergänzte Klemens Mercsanits vom beauftragten Ingenieurbüro. Johannes Lindemann (SPD) geht davon aus, dass die Parkplatzsituation bei Bad und Sportschule nach 25Jahren nun endlich entschäft wird. Die Grünen sehen dagegen die Sportschule auch beim Bau der Parkplätze in der Pflicht und berufen sich auf den Bebauungsplan von 2005, der den Bau von 29Parkplätzen an der Sommerstraße vorgesehen habe. Das sei kostengünstiger, sagte Günter Seifermann (Grüne). Man solle die Sportschule nicht außen vor lassen. Das Argument des Planers, dass die Böschung dort zu steil sei, teilte er nicht. Er bat darum, die Planung noch einmal zu überdenken. Außerdem forderte er eine Kostenaufstellung für die im Bebauungsplan stehenden 29 Parkplätze entlang der Straße - und zwar zeitnah, da sich der Bauausschuss im Gemeinderat morgen, 22.Juni, auch mit dem Thema befassen werde. "Völlig anderer Meinung", war dagegen der Ortsvorsteher, der erklärte, dass man nicht länger warten könne. Und die Beteiligung der Sportschule sei insofern gegeben, da diese das Areal zur Verfügung stelle. Die Einrichtung habe keinen zusätzlichen Parkplatzbedarf. Dieser resultiere aus "öffentlichen Bedarfen" wie Schwimmbad- und Sporvereinsbesucher. Für "sinnvoll und gut" hält Klaus Bloedt-Werner (CDU) die Planung, die vor allem den Schwimmbadbesuchern zugute kommen werde. Allerdings solle die Sportschule darauf achten, dass deren Gäste den neuen Parkplatz nutzten, damit die Badbesucher, vor allem, wenn sie Kinder dabeihaben, nicht so weit laufen müssen. Dem schloss sich auch Hans-Peter Ehinger (Freie Wähler) an und empfahl hierfür eine sportschulinterne Anweisung. Barbara Nießen (Grüne) schlug vor, die Plätze statt senkrecht schräg anzuordnen, da dann die Zufahrt leichter sei. Das sei durchaus noch zu ändern, sagte Planer Mercsanits. Eine Einbahnstraßenregelung aufgrund der engen Situation in der Sommerstraße sei nicht geplant, antwortete Hildner auf die Frage von Michael Bollinger (Grüne).

