Stau hat Pendler im Griff

Baden-Baden (fk) - Er war programmiert und ist aus Sicht der Baden-Badener Stadtverwaltung und des Regierungspräsidiums Karlsruhe unumgänglich, nun ist er da; und er wird mehrere Monate, bis Ende August, bleiben - der Baustellenstau auf der B500. Gestern Morgen reihten sich die Fahrzeuge auf der stadteinwärts führenden Spur durch die mehrfache Verschlankung der Fahrbahn auf eine Spur vom Cité-Kreisel bis fast zur Autobahnauffahrt. Wer dort durch wollte, musste getrost 15 bis 20 Minuten mehr einplanen. Und das, obwohl die eigentlichen Baumaßnahmen noch gar nicht begonnen haben. Sie starten am 3. Juli. Dann geht es in beide Richtungen auf der gesamten Länge der Baustelle nur noch einspurig voran, die Ab- und Auffahrten von der B3 zur B500 am Knotenpunkt Sinzheimer Straße sind dann auf der stadtauswärts führenden Fahrbahn gesperrt, die Umleitung erfolgt über Oos und Kartung. Aktuell laufen vorbereitende Arbeiten zur Einrichtung der Baustelle.