Beim Jury-Rundgang ist Sonnenhut Pflicht Von Veronika Gareus-Kugel Baden-Baden - Rosen beflügeln nicht nur die Worte der Dichter, sondern auch den Ehrgeiz von Rosenzüchtern. 41 Züchter aus zwölf Ländern stellten sich gestern mit ihren Rosenneuzüchtungen, im Rahmen des 65. Rosenneuheitenwettbewerbs der Stadt Baden-Baden auf dem Beutig, den Bewertungen einer international besetzten Jury. Der Hut, war neben einem guten Auge und einer trainierten Nase während des Wertungsrundgangs ein unverzichtbares Utensil gegen eine erbarmungslos auf den Rosengarten brennende Sonne. Zur Prämierung waren beeindruckende 156 Neuzüchtungen angemeldet. 110 Rosenexperten und Rosenzüchter aus 15 Ländern waren den ganzen Vormittag zwischen üppigem und prachtvollen Rosenzauber unterwegs, um herauszufinden: Welche der Neuen kann zur schönsten aller Rosen erhoben werden? Zudem waren in diesem Jahr vier der bedeutendsten europäischen Parfümeure eingeladen, um die beste Duftrose zu küren. Zu den Jurymitgliedern zählten auch Hanny Tantau und Béatrice Halter. Sie bildeten eine Gruppe mit Heiko Hübscher, Leiter des Rosengartens in Zweibrücken und SWR-Rosenexperte, sowie Dieke van Dieken, Redakteur einer Gartenzeitschrift. Beide Frauen bewerten auf BT-Nachfrage den Wettbewerb "als tolles Ereignis." "Auch ist es eine schöne Berufung", meint Halter. In sechs Rosenkategorien hatten sie sich eine Meinung zu bilden, Wuchs, Blüte und Duft zu beurteilen. Die Rosen mit den höchsten Punktzahlen der drei Preisgerichte (Permanentes Preisgericht, Expertenkommission Internationales Preisgericht) werden mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen belohnt. Die beste Rosenneuheit erhält den Preis "Goldenen Rose von Baden-Baden". Das größte Feld mit 66 Neuzüchtungen stellen in diesem Jahr die Floribundarosen. Des Weiteren waren Teehybriden, Miniatur-, Bodendecker- und Kleinstrauchrosen, Strauch- sowie Kletterrosen zu beurteilen. Zwischen den Wertungsgängen sorgte Mineralwasser für Erfrischung. Begrüßt wurde das Teilnehmerfeld am frühen Vormittag von OB Margret Mergen, Markus Brunsing, dem Fachgebietsleiter Park und Garten der Stadt Baden-Baden, und Inger Schierning, Vizepräsidentin der World Federation of Rose Societies, Präsidentin der dänischen Rosengesellschaft und diesjährige Präsidentin der Internationalen Jury. Als wichtige Ehrengäste konnte Brunsing unter anderem die Past-Präsidentin der World Federation of Rose Societies, Sheenagh Harris, aus Südafrika begrüßen. 21 Neuzüchtungen wurden aus dem Wettbewerb genommen. In einer Vorentscheidung blieben diese unter 35 Punkten. "156 Bewertungen sind an einem Vormittag einfach nicht zu schaffen. Gleichwohl bleibt mit 135 Pflanzen ein riesiges Feld zu bewerten", meinte Brunsing. Er berichtete auch davon, dass der späte Frost im Frühjahr nicht nur bei den Rosen eine Schockstarre ausgelöst hat, sondern auch bei den Verantwortlichen des Rosenwettbewerbs. "Einige Wochen war überhaupt keine Entwicklung zu sehen", so der Fachgebietsleiter.

