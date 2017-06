Nur Haueneberstein hat Vorbehalte gegen Pläne der Stadt

Christa Hoffmann

und Harald Holzmann

Baden-Baden - Die Ortschaftsräte in Sandweier, Ebersteinburg und im Rebland haben sich dafür ausgesprochen, das kommunale Wohnbauflächenmanagement so umzusetzen wie von der Stadtverwaltung geplant. Das Gremium in Haueneberstein hat Nein gesagt.

Das Konzept der Stadt sieht, wie schon mehrfach berichtet, eine aktive Ankaufspolitik in Arealen vor, in denen Baugebiete entstehen sollen. Diese sollen erst dann entwickelt werden, wenn die Stadt mindestens 40 Prozent der Grundstücke besitzt. Die angepeilten Areale haben unterschiedliche Prioritäten zugeteilt bekommen. Zudem ging es um Vorkaufssatzungen, die sichern sollen, dass Flächen im Falle eines Verkaufs wirklich in städtischen Besitz gelangen. Diese Satzungen sollten für die einzelnen Baugebiete beschlossen werden.

Ebersteinburg: Die Umsetzung des Wohnflächemanagements stieß auf ungeteilte Zustimmung. Diskussionen gab es keine. Über Vorkaufssatzungen musste das Gremium nicht abstimmen, weil der Ortsteil nicht über anvisierte Wohnbaugebiete verfügt.

Haueneberstein: Nur die beiden Grünen-Ratsmitglieder und Reinhilde Kailbach-Siegle (CDU) stimmten für das von der Stadt geplante Vorgehen. Mit fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde das Konzept mehrheitlich abgelehnt. Sprecher von CDU und Freien Wählern (FW) übten herbe Kritik. Mit dem Vorhaben würden "Ortsteile und Baugebiete gegeneinander ausgespielt", meinte Volker Maier (FW). Die Verwaltung nutze das System dazu, "den Stillstand in Sachen Bauland zu verwalten." Helmut Reiß (FW) sagte, die Stadt verdiene sich auf Kosten der Grundstücksbesitzer "eine goldene Nase". Alexander Schäfer (CDU) kritisierte, dass das vom Ortschaftsrat gewünschte Baugebiet "In der Au II" nicht in Priorität eins eingestuft sei, "obwohl die Verwirklichung dieses Areals schon Bestandteil des Eingemeindungsvertrages war". Mehrheitlich sprach sich das Gremium dann auch dafür aus, dass die Verwaltung das Areal "In der Au II" in Priorität eins versetzen soll. Einstimmig forderten die Ratsmitglieder Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos dazu auf, vertrauensvolle Gespräche mit den dortigen Grundstücksbesitzern aufzunehmen, mit dem Ziel, dass diese ihr Land an die Stadt verkaufen, damit das Baugebiet in Priorität eins aufrücken und dort möglichst schnell ein Baugebiet realisiert werden könne. Die Entscheidungen über Vorkaufssatzungen für die Baugebiete "Ooseräcker 1 und 2" (Priorität eins und zwei) und "In der Au II" (Priorität zwei) wurden vertagt.

Rebland: Einstimmig hat der Ortschaftsrat der Planung zugestimmt. Auch die Vorkaufssatzungen für das Gebiet "Obere Sommerbühn" in Steinbach (Priorität eins) sowie die Areale "Langenacker" in Neuweier (Priorität zwei) und "Lindenfeld" in Varnhalt (Priorität zwei) billigten die Räte einstimmig. Andrea Droll, Fachgebietsleiterin Liegenschaften bei der Stadtverwaltung, hatte zuvor das Verfahren erläutert und Fragen beantwortet. Wie beispielsweise die Frage nach Eigentümern, die ihr Grundstück nicht verkaufen wollten. Der Eigentümer eines Schlüsselgrundstücks könne das Vorhaben, ein Baugebiet zu entwickeln, durchaus zum Erliegen bringen, erklärte Droll. Dann bleibe das Grundstück "ein Acker". Die Ortschaftsräte Klaus Bloedt-Werner (CDU) und Günter Seifermann (Grüne) schlugen vor, so schnell wie möglich eine Bürgerinformation anzubieten, um das komplexe Thema zu erläutern. Zuvor hatte ein Bürger in der Fragestunde wissen wollen, ob ein Baugebiet wie "Lindenfeld" mit Priorität zwei auch aufrücken könne in Priorität eins. Das sei möglich, hatte Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hilder geantwortet.

Sandweier: Die Freien Wähler im Topidorf stimmten geschlossen gegen die Umsetzung des Wohnbauflächenmanagements und gegen die damit einhergehende Vorkaufssatzung für die Gebiete Iffzer Weg (Priorität eins) und Oberfeld Restfläche (Priorität drei). Die neun anderen Mitglieder stimmten dafür. Nach Ansicht der FW-Ortschaftsräte Karl-Heinz Raster und Matthias Hauns bedeutet dies eine Umverteilung zulasten der Grundstückseigentümer. Durch die Vorkaufssatzung sichere sich die Stadt ein Monopol, nämlich das Vorkaufsrecht zum Verkehrswert. Das schließe private Kauf- und Bauwillige aus und lasse es auch fraglich werden, ob Kinder auf den in Privat- oder Familienbesitz liegenden Grundstücken später überhaupt noch bauen könnten. Das sei ungerecht und unsozial. Ortsvorsteher Wolfram Birk widersprach. Die Vorkaufssatzung diene zur Verhinderung von Spekulation.