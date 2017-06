Nächster Schritt zum Hochwasserschutz Von Christa Hoffmann Baden-Baden - Wenn es nach der Mehrheit im Rebland-Ortschaftsrat geht, kann der Ausbau des Steinbachs in Höhe der Südbadischen Sportschule zum Zwecke des Hochwasserschutzes seinen Lauf nehmen - bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen der Grünen. Der Zweckverband Hochwasserschutz Baden-Baden/Bühl hatte den Antrag auf Erteilung eines Planfeststellungsbeschlusses gestellt. Die dort vorhandene Engstelle, die vor allem bei einem sogenannten hundertjährlichen Hochwasser (Hochwasser, das statistisch gesehen alle 100 Jahre auftritt) den Abfluss behindert, muss beseitigt und gleichzeitig die Verkehrssicherheit der parallel verlaufenden Straße durch Stabilisierung der Böschung und des Steilhangs erhalten werden. Während der Bauarbeiten, man geht von mindestens einem halben Jahr aus, muss die Yburgstraße ab der Buchgasse bis zur Zufahrt der Sportschule komplett gesperrt werden. Rudolf-Karl Teichmann vom Fachgebiet Umwelt und Arbeitsschutz bei der Baden-Badener Stadtverwaltung erklärte in der Sitzung, dass dies mit Hilfe von U-Profil-Fertigteilen aus Beton geschehen solle. Das Bachbett werde stellenweise verbreitert und vertieft. Die Kosten bezifferte er auf rund 3,4 Millionen Euro, wobei 70Prozent davon vom Land getragen werden. Der überplante Gewässerabschnitt beginnt etwa 25 Meter unterhalb der Brücke im Finkengarten und verläuft 400Meter entlang der Yburgstraße bis zum Fußgängersteg West im Kurvenbereich des Schwimmbadparkplatzes. Mehrere Varianten seien in der Vergangenheit geprüft worden, unter anderem das Einbringen von Spundwänden, so der Fachmann. Allerdings habe man bei den Proberammungen festgestellt, dass die Spundwände dort wegen des felsigen Untergrunds nicht tief genug eingebracht werden könnten, erklärte er. Bei der Offenlage habe es lediglich einen Einwand von privater Seite gegeben. Die Anregungen der Träger der öffentlichen Belange seien alle umsetzbar. Zum Ausgleich für die Maßnahme werde der Steinbach auf einem Abschnitt im westlichen Industriegebiet renaturiert, so Teichmann. Zur Sicherheit soll es entlang der Straße ein Geländer zum Bach hin geben, sagte er auf Nachfrage von Gabriele Hippler (SPD). Friedrich Seebacher (CDU) äußerte den Wunsch, dass man von einer "glatten Betonoptik" wegkomme und eine andere Oberflächengestaltung in die Planung mit einbeziehe. Klaus Vollmer (FDP) forderte eine rechtzeitige Information vor allem auch für Gewerbetreibende, wenn der Bau beginne, damit sie sich frühzeitig auf die Straßensperrung einstellen könnten. Teichmann sagte, dass, wenn heute Abend im Bauausschuss alles glatt gehe, Ende Juni mit dem Planfeststellungsbeschluss zu rechnen sei, wenn keine Klagen kämen. Dann könne man das Förderverfahren einleiten und die Bürger informieren. Der Finanzbedarf sei beim Land bereits vorangemeldet gewesen. Günter Seifermann (Grüne) meldete seinen Einspruch mit "Rückendeckung des Umweltministeriums" an. Der Zweckverband hätte auch andere Varianten als die U-Profile für eine "bestmögliche ökologische" Bauweise vorlegen sollen, sagte er. Bereits der Erörterungstermin am 15.Februar sei nicht zufriedenstellend verlaufen, betonte Seifermann. Klaus Bloedt-Werner (CDU) meinte, dass er nichts dagegen habe, wenn man das Vorhaben "ökologisch machen kann". Allerdings habe für ihn der Hochwasserschutz absoluten Vorrang. Es sei schade, dass die vorhandene Baumreihe entlang des Bachs wegfalle und keine neuen Bäume gepflanzt werden könne, so der Kommunalpolitiker. Damit sei die Idylle dahin. Sein Vorschlag: dauergrüne Büsche pflanzen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben