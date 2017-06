Tolle Aussichten, stille Plätzchen und verborgene Wege

Nummer eins mit vier Nennungen: der kurstädtische Hausberg Merkur. "Zu Fuß erwandert bei jedem Wetter, zu jeder Jahres- und Tageszeit. Er ist immer anders", schwärmt Ursula Haerlin. "Hinunter mit dem altmodischen Bähnle. Davon krieg ich nie genug."

Weitere Aussichts-Klassiker: das Schloss Eberstein oberhalb von Gernsbach. "Dort im Garten sitzen, mit Blick ins Tal. Einmalig!", schreibt Evelin Bürkle. Der "Blick in die große weite Welt" fasziniert auch von der Burg Alt-Eberstein aus, schreibt Sybille Löw. Uwe Hüttmann lobt die "Sonnenterrasse" ebenfalls für ihren "herrlichen Rundblick". Aussichtsreich der Battert: "Wunderschön ist ein Picknick auf einem der Felsen bei untergehender Sonne", schreibt Joachim Weggler. Die gebürtige Baden-Badenerin Gabriele Wiesenfahrt, die in Gaggenau wohnt, erinnert sich gerne an Wanderungen, die sie als Kind mit ihrer Oma zu den Eckhöfen und zur benachbarten Kapelle oberhalb von Lichtental unternommen hat: "Auch heute, nach 60 Jahren, verweile ich immer noch gerne dort oben, genieße die Stille, den Ausblick und Erinnerungen an eine schöne Kindheit in meiner Heimatstadt." Faszinierend ist auch die Batschari-Hütte im Stadtwald, von der aus man einen tollen Blick über die Stadt hat. Christel Meyer aus Endingen, in der Fremersbergstraße aufgewachsen, erinnert sich gerne an Touren in der Kindheit. Weitere Aussichtspunkte, die immer wieder genannt werden: das Schloss Hohenbaden, die Yburg bei Neuweier, die Orgelfelsen oberhalb von Reichental, die Wasserkunstanlage Paradies am Annaberg in Baden-Baden, die auch abgesehen von der Aussicht immer einen Besuch wert ist, und die Waldgaststätte beim Fremersbergturm, bei der Hanne Kirchberg besonders gerne auf der Terrasse den Sonnenuntergang genießt. Tolle Aussichten hat man auch vom Falkenfelsen mit der Hertha-Hütte unterhalb vom Plättig, wie Beate Wedel aus Sinzheim betont. Und dann wäre da noch die weite Aussicht ins Rheintal, die Peter Schmidt aus Kuppenheim faszinierend findet. Sie ist 300 Meter nach dem Ortsausgang von Ebersteinburg in Richtung Förch direkt am Straßenrand zu finden.

Doch die Leser erfreuen sich nicht nur am Fernblick. Auch die Atmosphäre so mancher Orte rührt an. Anne Gerstner aus Gaggenau findet die Lichtentaler Allee bezaubernd. Einen Besuch im darin eingebetteten Dahliengarten empfiehlt Martin Weiler aus Forbach im Spätsommer wegen der wunderschönen Blüten, umrahmt von Denkmälern. Der Geroldsauer Wasserfall wiederum sei in der Zeit der Rhododendron-Blüte besonders beeindruckend, findet Hugo Wipfler. Andreas Schneider aus Rastatt empfiehlt die Ooswinkelsiedlung mit ihren kleinen Gassen, dem Rundweg an der Oos und dem in den Wald führenden Hirschackersteg. Claus Bernlöhr aus Balg findet den Balger Steinbruch am Hardberg toll. Den Petersee am Abend, "wenn die Felsen orange leuchten", legt Stefan Kratzer den Lesern ans Herz - und das Denkmal oberhalb der Hubertusstraße, von wo aus man abends einen tollen Blick ins Rheintal hat. Karin Mösch hat das Kloster Lichtenthal für sich entdeckt, dessen Innenhof am frühen Sonntagmorgen ein besonderer Ort der Stille sei. Die Josefskapelle in Varnhalt empfiehlt Paul Karl Knopf aus Herrenwies als besonderen Ort. Als Ort der Ruhe und Besinnung gilt auch die Mutter-Gottes-Kapelle bei Selbach. Die Parkanlage und das Schloss Förch sind für Rolf Zöller aus Baden-Baden der Lieblingsort. Die Gertelbach-Wasserfälle empfiehlt Beate Löffler aus Bühlertal. Im Rosengarten Beutig seien die schönsten Rosensorten der Welt an einem Ort zu sehen, betont Lydia Erforth aus Sinzheim. Bernd Aigner freut sich an der wunderschönen Sandstein-Optik der Stourdza-Kapelle am Michaelsberg. Die Modellbahnanlage in Varnhalt, der Friesenbrunnen oberhalb des Waldseetals am Friesenberg und der Reiherbrunnen in der Sophienallee werden auch genannt.

Einen Geheimtipp verrät uns Irene Tilgner aus Baden-Baden. "Ein Pfad führt neben der Molkenkur empor zum Quettigwäldchen. Inmitten der Wildnis findet man eine Bank, auf der man die Seele baumeln lassen und dem Kuckuck lauschen kann", schreibt sie. Der Pulverstein mit seinem schmalen Pfad vom Waldseeplatz ist für Martin Beerger aus Sinzheim einen Besuch wert. Überhaupt: Wege und Pfade! Manfred Vogt aus Gaggenau freut sich über die Markgraf-Ludwig-Wege bei Rotenfels und den Michelbacher Rundweg. Rudolf Schwager aus Gernsbach begeistert der Felsenweg, der hinauf auf den Battert führt. Hannelore Pilarek spaziert gerne von der Bußackerhütte hinunter zum Brahmsplatz. Und der Lieblingsweg von Sabine Schwager aus Gernsbach ist der Kunstweg bei Reichental. Klaus Volz aus Elchesheim-Illingen findet den Panoramaweg rund um die Kurstadt faszinierend. "Man sollte sich drei bis vier Tage Zeit nehmen", meint er.

Na, wenn das mal keine Ausflugstipps für die gerade begonnenen Sommerwochen sind! Vielen Dank, liebe Leser, dass Sie sich so rege beteiligt haben! Folgende zehn Leser bekommen als Dankeschön ein Exemplar des Buches "111Orte in und um Baden-Baden" im Wert von 16,95 Euro: Sabine Schwager und A. Klumpp-Braunagel aus Gernsbach, Helmut Raschke aus Gaggenau, Peter Schmidt aus Kuppenheim, Dieter Balle aus Durmersheim, Jutta Marinelli und Hugo Wipfler aus Baden-Baden, Doro Vossen aus Bühl, Klaus Volz aus Elchesheim-Illingen und Lydia Erforth aus Sinzheim. Sie alle können das Buch unter Vorlage ihres Personalausweises in der Geschäftsstelle Baden-Baden abholen - geöffnet montags bis freitags 8 bis 12.30 und 14 bis 17 Uhr, samstags 8 bis 12 Uhr.