Kurstadt knausert bei der Schulsozialarbeit Von Harald Holzmann Baden-Baden - Die Kurstadt hat beim Thema Schulsozialarbeit den Anschluss verloren. Im landesweiten Vergleich der Städte und Kreise sind die hiesigen Schulen deutlich unterversorgt (wir berichteten). Der Jugendhilfeausschuss empfahl dem Gemeinderat gestern einstimmig, personell nachzubessern. Derzeit gibt es an den insgesamt 19 staatlichen Schulen in Baden-Baden 5,75 Stellen für Sozialarbeiter. Acht der elf Grundschulen sind unversorgt. Nun sollen eineinhalb neue Stellen geschaffen werden, nämlich jeweils eine halbe für die bisher unversorgten Grundschulen Cité, Vincenti und Oos. Das sieht jedenfalls die Planung der Verwaltung vor. Jedoch sind die Kosten von etwa 86000Euro im Jahr (davon trägt das Land etwa 25000 Euro) noch nicht im Doppelhaushalt 2016/17 eingeplant. Das hat zur Folge, dass die neuen Jobs erst im übernächsten Schuljahr 2018/19 geschaffen werden können - vorausgesetzt, der Gemeinderat folgt der Empfehlung des Jugendhilfeausschusses und plant das Geld ein. Kommt es so, dann sind ab Herbst 2018 immerhin 14 der 19 staatlichen Schulen in der Stadt mit Sozialarbeit versorgt - allerdings nur mit insgesamt 7,25 Stellen. Das heißt konkret beispielsweise: Für die Gymnasien bleiben nur 0,2 (Hohenbaden) beziehungsweise 0,4 Stellen (RWG und MLG) übrig. Grundschule, Förderschule und Werkrealschule am Theodor-Heuss-Schulzentrum müssen sich 1,5Stellen teilen - Grund- und Werkrealschule Lichtental 0,75Stellen. Unversorgt bleiben wohl auch nach 2018 die fünf Grundschulen in Balg, Ebersteinburg, Sandweier, Varnhalt/Neuweier und Steinbach. Dabei besteht auch dort Bedarf, wie Daniel Schneider vom Fachbereich Bildung und Soziales gestern Abend im Ausschuss betonte. Mündliche Anträge lägen der Verwaltung vor. Die drei Grundschulen, die man nun für 2018 ausgewählt hat, seien wegen der dort angebotenen Ganztagsbetreuung und der hohen Heterogenität der Schüler ausgesucht worden, sagte Bürgermeister Michael Geggus. "Baden-Baden hat hier aus finanziellen Gründen nicht Schritt gehalten", sagte Schneider und wagte einen Blick ins Land. Da liegt die Kurstadt im Vergleich mit Städten und Landkreisen nämlich im letzten Drittel und weit hinter dem benachbarten Landkreis Rastatt. Auch Geggus betonte: "Man könnte mehr tun." Und man hätte auch schon mehr tun können. Doch 2015 seien er und seine Mitarbeiter mit dem Plan, weitere Stellen zu schaffen, schon verwaltungsintern gescheitert. "Deswegen gehen wir jetzt über die politischen Gremien", so Geggus. Langfristig müssten alle Grundschulen versorgt werden, meinte er. "Ich halte es für dringend notwendig." Darüber herrschte auch Konsens im Ausschuss. Sabine Iding-Dihlmann (Grüne) und Karin Fierhauser-Merkel (SPD) betonten, die Planung für 2018/19 könne nur ein Anfang sein. Es müssten nicht nur alle Schulen versorgt werden, zur Versorgung gehöre auch eine entsprechend hohe Stundenzahl.

