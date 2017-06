"Klingende Reformation" in der Stadtkirche

Baden-Baden - "Wie Reformation klingt" - das erfuhren die Zuhörer, denen am Mittwochabend in der evangelischen Stadtkirche am Augustaplatz ein Konzert mit der Philharmonie Baden-Baden geboten wurde, das die Frage beispielhaft beantworten wollte. Beschäftigt das Jubiläumsjahr der 500. Wiederkehr des Anschlags der 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg durch Martin Luther ohnehin schon die Gemüter kluger Köpfe unter zahlreichen religiösen, historischen, kulturellen, philosophischen oder soziologischen (und merkantilen) Aspekten, so traf der, den Pfarrer Thomas Weiß von der Lichtentaler Lutherkirche aufgriff, auf besonders breite Zustimmung.

"Wie klingt Reformation?" wandte sich nicht an politische Ränkezüge oder territoriales Abgrenzen nach dem Motto, "Wes Brot ich ess', des Lied ich sing." Hier ging es darum, Farbe zu bekennen. Das Leitmotiv der Reformation meldete sich beispielsweise zunächst nur zaghaft von einer Soloflöte intoniert mit dem Choral "Ein feste Burg ist unser Gott" in der 5. Sinfonie mit dem Beinamen "Reformations-Sinfonie" von Felix Mendelssohn Bartholdy. Im Finale aber setzte es sich als Leitmotiv durch, würdevoll von schmetternden Bläsern vorgetragen, und schwoll zum trotzigen Fanal für die Erneuerung der Kirche an, dem machtvolle Akkorde Nachdruck verliehen. Unter akustischem Vorbehalt hinterließ diese klangliche Illustration der Reformation mächtigen Eindruck.

Die unter Orgelklang und Gemeindegesang wohlbekannte Akustik der Stadtkirche zeigte sich von einer problematischen Seite, als es darum ging, einem veritablen Orchester im Altarraum zu kultiviertem Gehör zu verhelfen. Zwar dirigierte Pavel Baleff mit Umsicht und Gespür, leitete auch vom Cembalo aus die Beiträge von Johann Sebastian Bach, aber bei Mendelssohn wummerten die Bässe, dröhnten die Blechbläser und gaben die Flöten schrille Töne von sich. Doch, wie gesagt: Die Gesamtkonzeption beeindruckte tief.

Die Zeit um 1520 beleuchtend mit blutigen Bauernaufständen, brutalen Kriegswirren und usurpatorischem Machtgerangel, wirkte diese Interpretation überzeugend authentisch. Ohne Musik sei die Reformation unvorstellbar, hatte Dekan Thomas Jammerthal in seinen Begrüßungsworten betont, und mit Bach und Mendelssohn ließ er zwei bedeutende Vertreter des Protestantismus zu Gehör kommen. Die Air aus der Orchestersuite Nr.3 von Johann Sebastian Bach zeigte sich zwar nicht wie üblich in sphärisch schwebender Transparenz, und auch Passagen aus seinen Brandenburgischen Konzerten Nr. 1 und Nr.3 drückten phonstark Intensität und Verve aus.

Der Geist der Reformation drang auch seitens der Sprecher-Elite von SWR2 ans Ohr. Thomas Weiß gelang es, Eva Irion, Bettina Müller-Hesse und Karl-Rudolf Menke für diese Veranstaltung zu gewinnen. Die Fragen des ersten Teils vom sogenannten Heidelberger Katechismus von 1563 umrahmten anschaulich Kirchenlieder-Texte aus Luthers Feder. Die Gedanken Philipp Melanchthons zu weltlicher und christlicher Gerechtigkeit erörterten die drei Rezitatoren im Wechsel; und durch sie wurde Luthers Verteidigungsrede vom Reichstag zu Worms 1521 wohlklingend in Erinnerung gerufen. Trotz seiner Isolation unter den "Rechtgläubigen" und bereits als Häretiker mit dem Bann belegt, endete der Reformator seine Verteidigungsrede mit folgenden Worten: "Daher kann und will ich nicht widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen."