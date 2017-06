Chefarzt freut sich aufs Mutter-Kind-Zentrum

Baden-Baden - "Achtung ansteckend!" könnte am Türschild unter dem Namen von Dr. Markus Kratz stehen. Das heißt nicht, dass der Chef der Kinderklinik in Balg Masern oder Keuchhusten verbreiten würde. Vielmehr wirkt er ansteckend mit seinem Enthusiasmus, beruflichem Engagement und aktuell mit seiner Vorfreude auf das in Planung befindliche Mutter-Kind- Zentrum (wir berichteten).

Mit dieser innovativen Konzeption, bei der Kreißsaal, Wöchnerinnen- und Neugeborenen-Station logistisch durchdacht und prozessual sinnvoll auf einer Ebene angeordnet sind, schaffe sich das Klinikum Mittelbaden ein weit und breit unerreichtes Alleinstellungsmerkmal, ist der Arzt überzeugt.

Schon zieht er den architektonischen Aufriss aus der Schublade und verdeutlicht sein Ziel, das anstrebt, vom ersten Atemzug des Kindes bis zu seiner Entlassung, die Einheit von Mutter und Kind nicht zu unterbrechen, denn in den ersten Tagen und Stunden entstünden starke Bindungskräfte zwischen Neugeborenem und Mutter, die sich weit über diese Zeit hinaus prägend auswirkten. Diese Erkenntnis gelte nicht nur für gesunde Mütter und Kinder, sondern auch in komplizierten Situationen oder den Krankheitsfall.

Deutlich weist die Plan-Zeichnung schematisch eine logistisch durchdachte Verzahnung der einzelnen Bereiche um ein Zentrum auf. Von dem aus sind drei vernetzte Teams ohne Zeit- und Wegverluste einsatzbereit. Behagliche Wöchnerinnen-Zimmer, die auch der Mutter Entspannung bieten, stehen für zehn, notfalls auch 13 Neugeborene plus Mamas - auf Wunsch auch Papas - zur Verfügung. "Die Leute sollen merken: Hier geht's uns gut; hier widerfährt uns nur das Beste", lässt der Mediziner seiner Begeisterung freien Lauf. Das neue Zentrum wird sich wohl erst 2019 realisieren lassen. Bis dahin gilt noch die erprobte Routine, die sich bisher genauso um das Wohl der ganz Kleinen, der Kinder und Jugendlichen drehte.

Nun stellt sich die Frage, was Kratz dazu bewog, sich der Kinderheilkunde zuzuwenden. Der gebürtige Hesse, der in Gießen Medizin studierte, und dessen Ziel ursprünglich das Gebiet der Luft- und Raumfahrt war, kam während seiner Wehrpflicht als Rettungssanitäter mit der Tätigkeit eines Mediziners in Berührung. Die Begeisterung, Menschen helfen zu können, kollidierte aber mit den eingeschränkten Befugnissen eines Sanitäters. Als logische Schlussfolgerung stand also das reguläre Medizinstudium an. "Pädiatrie umfasst nahezu alle medizinischen Fachgebiete, und Kinder sprengen mit ihrer offenen Direktheit hierarchische Strukturen und entblößen Halbgötter in Weiß ihrer eventuellen Unnahbarkeit." Deshalb, so hat Dr. Kratz festgestellt, sei der kollegiale Umgangston nirgendwo so freundlich wie auf Kinderstationen. Kurz: Dort herrscht ein "Setting zum Wohlfühlen".

Der Kliniktag beginnt für den Chefarzt, selbst Vater dreier Kinder, um 8 Uhr zur Teambesprechung. Kinder als Patienten bedürften eines besonderen Einfühlungsvermögens, könnten sie doch je nach Alter nicht oder nur ungenau ihre Beschwerden schildern. Vielfach entstammten die Angehörigen einem fremden Kulturkreis, was besondere Anforderungen an die Verständigung stelle. Umso dankbarer ist Kratz für Teamkollegen, die Arabisch sprechen oder weitere Fremdsprachen beherrschen. Unterschiedliche Fachrichtungen seiner Ärzte bilden die Voraussetzungen für Spezialambulanzen. So ist er Facharzt für Pneumologie, andere sind Gastroenterologen, Diabetologen oder pädiatrische Allergologen und halten ambulante Sprechstunden ab.

Vom Zeitplan unabhängig fordert die Geburtshilfe den Einsatz der Ärzte im Kreißsaal bei der Erstversorgung der Neugeborenen, die zwingend ist bei allen Kaiserschnitt- und Risiko-Geburten. Unterricht an der Pflege-Fachschule will vorbereitet und gehalten werden, und um 16 Uhr ist eine weitere Teambesprechung anberaumt. Dann geht es langsam in den Abend auf der Station, und auf den Chef wartet noch die "Büroarbeit". Doch bei Kratz macht sich noch keine Müdigkeit bemerkbar, denn zu Hause in Haueneberstein, wo er sich mit Familie sehr wohl fühlt, warten drei eigene Kinder, die etwas von ihrem Papa haben wollen.