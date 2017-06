Geschichte vor Ort erleben

Bühl



Torjägerkanone geht an Halfmann Bühl (rap) - 52 Treffer in 26 Spielen für den B-Ligisten und Meister SV Neusatz - so lautet die Bilanz von Torjäger Marcel Halfmann. Damit sicherte sich der 28-Jährige überlegen die Spitzenposition im Goldenen Schuss. In der ewigen Bestenliste belegt er mit den 52 Toren den dritten Rang (Foto: toto).