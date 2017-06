Pfarrer Teipel: Eine lebendige Gemeinschaft

Ettlingen

Polizei schnappt Flaschenwerfer Ettlingen (red) - Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, während seiner Fahrt am Donnerstag auf der A5 eine Flasche aus dem Fenster geworfen zu haben. Das Wurfgeschoss prallte gegen die Scheibe eines Autofahrers. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr (Symbolfoto: dpa).

Wiesbaden

Mehr als 90 Lebensjahre Wiesbaden (dpa) - Wer in diesem Jahr geboren wird, hat gute Chancen, im Schnitt über 90 Jahre alt zu werden. 2017 in Deutschland geborene Jungen könnten bis zu 90 Jahre, Mädchen bis zu 93 Jahre alt werden. Dafür müsste die Medizin aber weiter Fortschritte machen (Foto: dpa).

Rastatt

Vor Eisdiele niedergeschlagen Rastatt (red) - Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung ist am Donnerstagabend vor einer Eisdiele in Rastatt ein 31 Jahre alter Mann von einem 47-Jährigen niedergeschlagen worden. Die Polizei fand bei dem Angreifer einen sogenannten Totschläger (Symbolfoto: dpa).

Bühl

Streit um Erschließung Bühl (jo) - Der Streit um die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für ein Teilstück der Karl-Fanz-Straße wird möglicherweise juristisch entschieden. Die Stadt beharrte bei einer Anwohnerversammlung auf ihrer Position, wonach die Beitragserhebung rechtlich zwingend sei (Foto: jo).