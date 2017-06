Zwölf BT-Leser zelebrieren den Weingenuss

Baden-Baden - Geschichtliches, Aktuelles und Originelles über die Baden-Badener Winzergenossenschaft (WG) in Neuweier und über Wein hat Kellermeister Christoph Zeidler zwölf BT-Lesern bei einer Führung im Rahmen der Reihe "BT öffnet Türen" am Donnerstagabend erzählt. Er ließ sie aber nicht nur an seinem Wissensschatz teilhaben, sondern ausnahmsweise auch mehr als einen Blick in die Schatzkammer der WG werfen. Und nicht nur das: Der Weinexperte kredenzte den Teilnehmer auch zwei Weine aus dem Archiv.

Viele Besonderheiten erfuhren die BT-Leser. Eine davon war, dass man erst die Treppe hochgehen muss, um in den Keller zu kommen. Und das stellte sich an diesem Tag noch als ein zusätzliches Geschenk heraus, denn bei 30Grad und schwüler Luft draußen war es eine Wohltat, nach einem Glas Begrüßungssekt und einer kurzen Einführung Christoph Zeidlers in die Geschichte der Genossenschaft in den etwa 18 Grad kühlen Keller zu steigen.

Der erste Spatenstich für den ersten Kellerabschnitt hatte im Juni 1930 stattgefunden. Die WG in Bühlertal ist 1902 gegründet worden, jene in Neuweier 1922, obwohl es laut einer Anekdote Zeidlers eigentlich nie dazu kommen sollte: "Eher gibt es Tote in Neuweier als eine Genossenschaft", soll es damals im Weindorf geheißen haben. Zusammengeschlossen haben sich die beiden Winzergenossenschaften 1970. Später folgten die Fusionen mit Steinbach, Umweg (2008) und Varnhalt (2012). Den Namen Baden-Badener Winzergenossenschaft gibt es seit 2005. Aktuell bewirtschaften 500 in der Genossenschaft vertretene Winzerfamilien 118Hektar Rebfläche und bauen vor allem Riesling und Spätburgunder an. Die meisten bewirtschafteten im Nebenerwerbsbetrieb nur kleinere Flächen von 20 bis 50Ar, es gebe nur wenige Weinbauern, die über zwei bis fünf Hektar verfügten, erklärte Zeidler.

Beim Abstieg in den Keller führte der Kellermeister im wahrsten Sinne des Wortes die Gäste über die Kelterhalle und den Gärkeller mit seinen Edelstahltanks ins Weinlager und hier in die Abteilung mit den Holzfässern. Dort erfuhren die BT-Leser, dass der Name Barrique für diese Behältnisse, meistens mit einem Fassungsvermögen von 225 Litern, von den Straßensperren der Französischen Revolution stammt, da diese Barrikaden aus solchen, meist aus Eichenholz gefertigten Holzfässern errichtet wurden.

Im "Allerheiligsten" der Winzergenossenschaft, in der Schatzkammer, lagern allerdings keine Fässer, sondern nur Flaschen - und zwar rund 12000 Stück ab dem Jahrgang 1928. Deutlich älter als die Jahrgänge der Teilnehmer aus Baden-Baden, Kuppenheim, Bühl und Sinzheim, die zwischen 1934 und 1986 lagen. Bei stimmungsvollem Kerzenlicht erklärte Christoph Zeidler die Besonderheit so mancher Flasche. Eine Drei-Liter-Doppelmagnum-Flasche etwa besaß ein Etikett aus Gold. Nicht zu vergessen die Bocksbeutelflasche, in der immer nur hochwertige Weine abgefüllt werden. Dass süße Weine länger haltbar sind und rote länger als weiße, sich der Riesling sehr gut lagern lässt und Wein eine Kapitalanlage sein kann - das alles und noch viel mehr teilte der Fachmann mit,

Wie gut die Qualität alter Weine noch ist, hängt nach Auskunft des Kellermeisters von vielen Faktoren ab, unter anderem davon: "Je mehr drin ist, desto länger dauert der Abbau." Mit der Zeit verändere sich auch die Farbe - etwa von Weiß zu Gelbbraun bis Braun: "Dann geht es dem Ende entgegen."

Mit zwei Flaschen ging es an dem Abend auch zu Ende, allerdings hat sie Christoph Zeidler zuvor für seine Gäste fachgerecht entkorkt, was bei alten Exemplaren gar nicht so einfach ist, ohne dass sie zerbröseln. Fachgerecht entkorkt heißt mit einem Korkenzieher, der "eine Seele haben muss". Er bevorzuge ein sogenanntes Kellnermesser. Dann folgte sein Rat, dass man sich einem alten Tröpfchen "langsam nähern" sollte. Dann schnupperte er an dem Korken. Das sollte man im Übrigen nie in einem Restaurant machen, wenn ein Kellner einem das anbiete, sondern immer nur den Wein kosten, lautete ein weitere Tipp Christoph Zeidlers. Schließlich schenkte er jedem den Wein zum Probieren ein, aber zunächst mal nur sich selbst. "Das ist der Grund, warum ich Kellermeister geworden bin", erklärte er schmunzelnd.

Nach dem 1960er Neuweierer Altenberg Riesling naturrein, der mit einer Zinnkapsel verschlossen war und der zu Beginn im Glas ein Petroleum-Aroma verströmte, aber nach dem "Lüften" mehr und mehr mundete - "vorsichtig genießen", mahnte Zeidler -, folgte ein Riesling Spätlese von 1990, der erst 1999 abgefüllt und zum "Millennium-Wein" wurde. Ein alter Tropfen verändere sich im Glas und könne "relativ schnell zusammenbrechen", mahnte Zeidler. Auch deshalb müsse man diesen besonderen Genuss zelebrieren. Das ließen sich die BT-Leser nicht zweimal sagen ...