Anwalt rügt Gericht: Einmischung

Baden-Baden - Vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts hat gestern das Strafverfahren gegen Benjamin Vataman, den ehemaligen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Baden-Baden (IRG), begonnen. Unter dem Vorsitz von Richter Wolfgang Fischer wird sich die Kammer bis in den Juli hinein mit Betrugs- und Untreuevorwürfen beschäftigen.

Am Beginn des Hauptverfahrens gab es aus Sicht der Verteidigung eine Frage zu klären: Sind staatliche Gerichte die richtige Stelle, um über Verfehlungen zu urteilen, die Vataman vorgeworfen werden? Oder ist der Fall eine innerkirchliche Angelegenheit? Diese Position vertraten die Verteidiger, der Karlsruher Star-Anwalt Hubert Gorka, ehemals Rechtsbeistand von Harry Wörz, und der Baden-Badener Jurist Gerhard Bräuer. Gorka beantragte die Einstellung des Verfahrens und rügte das Gericht wegen angeblicher fehlender Zuständigkeit. Bei innerkirchlichen Angelegenheiten sei staatliche Einmischung ausgeschlossen, argumentierte er mit im Grundgesetz garantiertem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen. Alleine das Schiedsgericht des Zentralrats der Juden sei zuständig, meinte Gorka.

Verfahrenseinstellung

beantragt

Über diese Frage hatte man sich schon im Vorfeld des jetzt begonnenen Prozesses beim Oberlandesgericht Karlsruhe Gedanken gemacht. Dort war Gorka nämlich im April mit dem Antrag gescheitert, die Eröffnung der Hauptverhandlung aus dem selben Grund gar nicht erst zuzulassen. Und auch gestern lehnte die Kammer den Antrag ab. Dem Angeklagten werde strafbares Handeln vorgeworfen. Dabei gehe es nicht um innerkirchliche Angelegenheiten, sagte Richter Fischer. So sah es auch der Leitende Oberstaatsanwalt Axel Isak. Er forderte die Ablehnung von Gorkas Antrag.

Fingierte Quittungen und ungedeckter Kredit

Was Vataman zur Last gelegt wird, hatte Isak zu Beginn der Hauptverhandlung aufgezählt. In insgesamt 17 Fällen soll er Geld der IRG abgezweigt haben, um sich selbst oder andere zu bereichern, so die Anklage, die die Vorwürfe von Untreue, Betrug und Urkundenfälschung erhebt. Insgesamt geht es um einen Betrag zwischen 80000 und 100000 Euro, um den der Angeklagte von Sommer 2011 bis Herbst 2012 die IRG betrogen haben soll - mit fingierten Quittungen, gefälschten Rechnungen und einem Bausparkredit, der nicht gedeckt war. Unter anderem soll auch Geld an die Ehefrau seines damaligen Stellvertreters geflossen sein. Die Mathematikerin sollte damit für die angebliche Erarbeitung eines Konzepts für einen jüdischen Kindergarten entlohnt werden, der seinerzeit in Rastatt geplant war, aber nie verwirklicht wurde. Zudem soll der Angeklagte zwei Mercedes GLK über die IRG geleast haben - einen für sich und einen für einen Bekannten, der bei der Bausparkasse arbeitete, bei der der nicht gedeckte Kredit eingefädelt worden sein soll. Für dessen Vermittlung soll dieser Bekannte wiederum eine hohe Provision von der Bausparkasse kassiert haben. Weitere Ermittlungen laufen noch gegen den ehemaligen Stellvertreter Vatamans und andere Beteiligte, die für den Angeklagten gefälschte Rechnungen ausgestellt haben sollen.

Vataman selbst äußerte sich gestern weder zu den Vorwürfen noch zu seiner Person. Er sei unschuldig, ließ er über seinen Anwalt wissen. Kommenden Mittwoch, 28. Juni, 9 Uhr, wird das Verfahren in Saal 118 des Landgerichts fortgesetzt.