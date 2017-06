Scheinbar Bekanntes mit den Augen einer Fremden sehen Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Was hat die mystische Zahlenwelt der Renaissance mit dem Baden-Badener "Paradies", was haben Kaiserin Sissi, der Architekt König Ludwigs II., Tempelritter, Zisterzienser, der Neubegründer der Olympischen Spiele, Pierre de Coubertin, miteinander zu tun? Wissen Sie, wo Bill Clinton Spaghetti aß? Oder in welcher Bar man bis heute dem Pianisten lauschen kann, der einst für die Las-Vegas-Show von unter anderem Frank Sinatra oder für den Millionär Aristoteles Onassis und Maria Callas spielte? Es gibt wohl kaum einen Einheimischen, der aus dem Stegreif "111 Orte in und um Baden-Baden, die man gesehen haben muss" aufzählen könnte. Die in München lebende, geborene Muggensturmerin Cornelia Ziegler kann das in ihrem gleichnamigen Buch (wir berichteten). Im BT-Gespräch erzählt sie, wie sie dazu kam. Geschichte, Kultur und Länder interessierten sie schon immer. Mit 20 Jahren ging sie nach Griechenland. Sieben Jahre lang arbeitete sie dort als Reiseführerin, danach noch fünf Jahre im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Irgendwann aber standen nicht mehr Land, Leute und Kultur im Mittelpunkt ihrer Arbeit, "sondern nur noch Hotels. Das war nicht mehr meins". Zurück in Deutschland übernahm sie den Posten der Fremdenverkehrsamtsleiterin in Seebach. "Eine exotische Welt, für die es nicht einmal einen aktuellen Reiseführer gab", erinnert sie sich an freundliche Menschen. Als ihr Fotograf dort einmal mit dem Auto einen Stein rammte, seien sofort hilfsbereite Nachbarn mit einer heißen Suppe herbeigeeilt. Aber nach rund einem Jahr war sie schon wieder weg. "Ich bin eher ein Großstadtmensch", sagt sie von sich. Da traf es sich gut, dass ihr Mann eine Stelle in München bekam. Seitdem widmet sie sich dort wieder ihrer Berufung als Reise- und Friedhofsführerin. Und genau Letzteres hat Ziegler zusammen mit dem Fotografen Alfred Hössl, der alle 111 "Pflichtorte" dieses Buches bebilderte, unter anderem in die Kurstadt gelockt. "Auf welchem Friedhof liegen mehr idyllische Gräber weltberühmter Persönlichkeiten aus Geschichte und Kultur als in Baden-Baden?", begründet sie ihr Faible für solche Orte der Stille und des Gedenkens. Aber nicht nur solche hat sie in ihrem Buch versammelt. Zeit- und raumübergreifend nimmt sie ihre Leser auch mit auf eine Reise in die Gegenwart. Arsen und stillgelegte Thermalbrunnen, der Panorama- und weitere Wanderwege in der Umgebung, das Fabergé-Museum, die Autobahnkirche, die hiesige Gastronomie, das Babo in Oos oder das Toccarion, das Funkhaus des SWR, das Schlosshotel Bühlerhöhe, die Förcher Eremitage, das Gaggenauer Unimog-Museum und viele weitere besuchenswerte Örtlichkeiten in Achern, Seebach, Sasbach, Bühl, Rastatt oder Muggensturm. Cornelia Ziegler hat sich zu allen diesen Orten umfangreiches Spezialwissen angeeignet. Man müsse alles scheinbar Bekannte ringsherum auch mal mit neuen Augen, mit den Augen einer Fremden zum Beispiel, sehen lernen. Das ist ihr mit ihrem Buch gelungen. Zwei Dinge hat die umtriebige Autorin bereits im Kopf: einen Kreta-Krimi über eine Reisegruppe auf mystischen Inselpfaden und das Ziel, irgendwann in ihrem persönlichen Paradies zu wohnen - in Baden-Baden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Ötigheim

Kreatives Werken mit Holz Ötigheim (manu) - Manfred Brunner aus Ötigheim brennt für kreatives Werken mit Holz. Vor drei Jahren verschrieb sich der 71-Jährige diesem Hobby. "Jeder hat seinen Tick", erklärt er sein Faible für das Steckenpferd, das mit dem "Basteln" eines hölzernen Briefkastens begann (Foto: manu) » Weitersagen (manu) - Manfred Brunner aus Ötigheim brennt für kreatives Werken mit Holz. Vor drei Jahren verschrieb sich der 71-Jährige diesem Hobby. "Jeder hat seinen Tick", erklärt er sein Faible für das Steckenpferd, das mit dem "Basteln" eines hölzernen Briefkastens begann (Foto: manu) » - Mehr Ötigheim

Ötigheimer Künstler aktiv Ötigheim (manu) - Am 1. Juli steht im Telldorf nach gut einjähriger Sanierung die Einweihung der Rathausstraße bevor. Damit einher geht die Enthüllung von sechs Stelen, die nach einer Idee von Sigmund Wild unter den Händen von sechs Ötigheimer Künstlern entstanden sind (Foto: manu). » Weitersagen (manu) - Am 1. Juli steht im Telldorf nach gut einjähriger Sanierung die Einweihung der Rathausstraße bevor. Damit einher geht die Enthüllung von sechs Stelen, die nach einer Idee von Sigmund Wild unter den Händen von sechs Ötigheimer Künstlern entstanden sind (Foto: manu). » - Mehr