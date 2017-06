Leo-Vergabe: Prüfer verteilen klare Rügen

Baden-Baden - Die Verwaltung hat den Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) über Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten auf dem Leopoldsplatz sowie ihre Stellungnahme dazu im Internet veröffentlicht. Heute wird der Gemeinderat öffentlich darüber diskutieren.

In der Zusammenfassung des Berichts wird die Verwaltung deutlich gerügt. Unter anderem heißt es dort:

"Eine wirksame Kostenkontrolle hat nicht stattgefunden."

"Der Projektbeschluss (...) wurde entgegen den Vorgaben (...) nur auf der Grundlage einer Kostenschätzung gefasst."

"Dem Gemeinderat wurde die Entwurfsplanung nebst Kostenberechnung nicht vorgelegt."

"Spätestens nach dem Erstellen der Entwurfsplanung war offensichtlich, dass die Planungsleistungen (...) europaweit hätten ausgeschrieben werden müssen."

"Die Kostenberechnungen (...) wurden nicht realistisch, nicht marktgerecht erstellt."

"Infolge des Submissionsergebnisses und auf Grund der tatsächlich erheblichen Mehrkosten wäre eine Aufhebung der öffentlichen Ausschreibung notwenig gewesen, um die Bauleistungen neu europaweit auszuschreiben."

Für den zweiten Bauabschnitt, die Arbeiten an der Oberfläche, wurde die Verwaltung im Bericht von der GPA angewiesen, eine europaweite Ausschreibung durchzuführen. Eine solche Ausschreibung ist denn auch im April vom Bauausschuss auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen worden. Dass dies nicht auf freiwilliger Basis erfolgte, sondern auf Druck der GPA, war damals freilich nicht gesagt worden.

Über den Bericht, den die GPA am 28. April verschickt hat, informierten Oberbürgermeisterin Margret Mergen und Baubürgermeister Alexander Uhlig am 2. Mai in einem Pressegespräch die Öffentlichkeit. In der Folge forderten FDP, FBB und SPD im Gemeinderat vehement, den Bericht im vollen Wortlaut zu veröffentlichen. Dies ist jetzt im Vorfeld der heutigen Gemeinderatssitzung geschehen.

Wie schon im Mai, so weist die Verwaltung auch in der jetzt veröffentlichten schriftlichen Stellungnahme die meisten Vorwürfe von sich. Insbesondere geht es dabei um die angebliche Pflicht zur erneuten Ausschreibung. Darauf habe man wegen hoher wirtschaftlicher Risiken und der Angst vor Schadenersatzansprüchen verzichtet. Entgegen der Meinung der Prüfer habe es auch keine Pflicht gegeben, die Ausschreibung aufzuheben. Das Vorgehen habe vielmehr im Ermessen der Verwaltung gelegen, heißt es. Allerdings werden, wie schon im Mai, auch in der jetzigen Stellungnahme "gewisse Defizite bei der Kostenkontrolle" eingeräumt.

