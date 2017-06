Bunte Menge dreht Runden für den guten Zweck

Baden-Baden - Ein kunter-buntes Bild bot sich gestern Läufern und Zuschauern im Aumattstadion beim ersten Herzensläufer-Generationenlauf. Den ganzen Tag über starteten Jung und Alt für den guten Zweck, einige Firmen hatten ganze Mitarbeitergruppen angemeldet und übernahmen das Sponsoring für die gelaufenen Runden.

Das Prinzip des Laufs war denkbar einfach: Mitlaufen konnte einfach jeder egal ob jung oder alt, sportlich oder nicht, die Zeit spielte überhaupt keine Rolle. Dafür aber die erzielten Stadionrunden, deutlich erkennbar am roten Armband, das für jede gelaufene Runde von Helfern übergestreift wurde. Nach der ersten Stunde hielten manche schon schmunzelnd den anderen Arm hin, um sich auch da farblich aufzuhübschen. Sponsoren erklärten sich bereit, jede gelaufene Stadionrunde in Euro aufzuwiegen, der Reinerlös kommt sozialen Einrichtungen zugute wie dem Kinder- und Jugendhospiz oder der Kinderstation des Klinikums Mittelbaden.

Helmut Haberkost ist Gründer des Vereins Herzensläufer und zusammen mit Round Table 227 Baden-Baden und der Sportstiftung Kurt Henn Initiator dieses Generationenlaufs, der laut seiner kleinen Ansprache beim Start der ersten Läufer künftig jedes Jahr stattfinden soll. Viele Menschen fühlten sich angesprochen von Haberkosts Aufruf, der selbst durchs Laufen die Kraft fand, mit einem schweren Schicksalsschlag fertig zu werden. Es kamen unzählige Familien mit Kindern, wobei die Kleinsten auf dem Arm oder den Schultern ihres Papas die Runden drehten, andere wurden im Kinderwagen geschoben oder absolvierten die Runden auf dem Drei- oder Laufrad. Mit Claudius Ullrich und Stephan Hartmann waren gar zwei Vertreter aus "Entenhausen" vor Ort, die sich gleich zweifach in den Dienst der guten Sache stellten, wenn auch mächtig schwitzend in ihren Kostümen. Sie wiesen damit gleichzeitig auf das erstmals angebotene Entenrennen beim diesjährigen Riesen-Wiesen-Fest am 16. Juli auf der Klosterwiese hin.

Die vierjährige Anna konnte den Start kaum erwarten, wollte sie doch ihre neuen Laufschuhe einweihen. Es war für die Kleine kein Problem, gleich mehrere Stadionrunden zu drehen, ist sie doch auch sonst ziemlich fix auf den Beinen. "Ich renne die ganze Zeit", erzählte sie munter. Bewundernswert einmal mehr auch der 85 Jahre alte Baden-Badener Arne Haase, der tapfer Runde um Runde drehte, mal zum Ausruhen in schnelles Gehen verfiel, um gleich darauf wieder stramm zu laufen. Auch eine Läuferin in Trekkingsandalen hielt mühelos mit und strahlte über das ganze Gesicht bei jedem neuen Bändchen, das ihr übergestreift wurde. Franziska hatte einen Fanclub zu ihrer Unterstützung dabei, "Freni go" und "Du schaffst das Freni" prangte auf Bannern, die bei jeder Runde motivierend gezeigt wurden. Peter Rogge aus Bühlertal war ebenfalls ein Hingucker mit seinen Schuhen mit dem Namen "Kangoo Jumps" (Deutsch: Känguru-Sprünge), die scheinbar federleicht über den Boden tragen. Viele Teilnehmer nutzten die Möglichkeit, bei Melonen, Ananas oder Wasser zuzugreifen oder ihren Lauf einfach zu unterbrechen, um ein wenig auszuruhen und sich herzhaft zu stärken. Angetörnt wurden die Läufer von DJ "Rin ins Land" mit wummernden Beats, für die Kinder hatte die Sportstiftung Henn an diesem Familientag zahlreiche Mitmachaktivitäten im Angebot.