Musik und Rosenduft verzaubern Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Lieblich war die Juni-Nacht...", ja, wirklich: Lieblicher als am Freitagabend droben im Rosengarten auf dem Beutig kann sich die Natur nicht präsentieren. Selbst weniger begabte Dichter als Nikolaus Lenau haben angesichts dieses bezaubernden Panoramas poetische Anwandlungen gespürt. Prosaischer Nebeneffekt dieses alljährlich zu erheblichen Parkproblemen an der Moltke-Straße führenden Ereignisses war allerdings erneut, dass längst nicht so viele Tickets bereitgestellt werden konnten, wie Menschen aus nah und fern für die beiden Konzerte der Philharmonie Baden-Baden mit ihrem Chefdirigenten Pavel Baleff begehrten. Deshalb dachte Orchestermanager und Moderator Arndt Joosten am Freitagabend schon mal laut über ein drittes Rosenkonzert an diesem lauschigen Ort nach. Da lag der Rosengarten bereits im Schatten, aber über den Wipfeln der Badener Höhe und den Wiesen des Schafbergs glänzten letzte Sonnenstrahlen. Sommerlich gekleidete Flaneure ergingen sich zwischen den in üppiger Pracht erblühten Rosen, die mit duftigen Schleiern Wandelgänge über die Wege spannten. Man durfte ruhig in kitschig-süßen Träumen schwelgen, ist ja der Alltag oft rau genug. Dieser Schleier wurde nicht nur aus diffusem Dämmerlicht und aromatischem Rosenduft gewoben - die Musik war es, die ihren Zauber über Garten und Landschaft legte und das Publikum in die Arena lockte, die ebenfalls mit zartrosa Blütenflor das Orchester säumte. So stimmig wie selten entbot sich also das Ambiente, und stimmig hatten die Musiker aus der Schatzkiste ihres schier unerschöpflichen Repertoires Stücke ausgewählt, die märchenhaft und tiefromantisch - vor allem zur Rosenthematik passend - den Anlass spiegelten. Wispernd und raunend meldeten sich die Instrumente zum Auftakt mit der Ouvertüre zur Oper "Der Beherrscher der Geister" von Carl Maria von Weber (1786-1826). Wie Arndt Joosten verriet, war damit Rübezahl gemeint, und deshalb verwunderte die anschwellende Dynamik der Musik kaum. Carl Maria von Weber war auch der Urheber des künstlerischen Hauptwerks der Veranstaltung, das kunstvolle Triller und Klanggespinste aus der Klarinette von Annette Konrad in die laue Abendluft entsandte. Das Klarinetten-Konzert Nr.1 f-Moll gilt als Indiz für Webers besondere Liebe zu diesem Instrument, und die Solistin setzte mit langem Atem, souveräner Spielweise und fein modellierten Kantilenen unter romantischer Untermalung der Hörner die Komposition zu Herzen gehend um. Zur Musik schien nur noch die Aufforderung zum Tanz zu fehlen. Baleff wählte mit heftig-deftigem Walzer- und Ländler-Takt "Sechs deutsche Tänze" von Mozart. Der soll über seine Frau mit Weber verwandt gewesen sein. Das wiederum wusste Arndt Joosten, und man wunderte sich, wie der Mann auch noch im 1001. Konzert Neues zu berichten wusste. Die Zahl 1001 erschien auch als Titel des ebenfalls hinreißend walzenden Intermezzos von Johann Strauß. Jakob Pazeller, Urgroßvater des Baden-Badener Musikers, huldigte - ebenfalls schwärmerisch im Dreivierteltakt einer "Rosenkönigin", und Friedrich von Flotow (1812-1893) weinte tonseufzend einer "Martha" und der "Letzten Rose" nach. Die Sorge konnte man angesichts von Millionen Blüten nicht teilen. Vielmehr fühlte sich das Publikum begeistert in den Rhythmus und die Melodien des Musicals "My fair Lady" ein, bevor das Orchester noch einmal alles mobilisierte, um mit einer Schnell-Polka von Strauß die Zuhörer gegen 23Uhr heimzuscheuchen.

