Eine engagierte Klassenlehrerin wird zur Schulleiterin

Baden-Baden - Bei einer Feierstunde wurde am Freitagabend Heike Walz-Fettig, Schulleiterin der Grundschule in Haueneberstein, offiziell in ihr Amt eingeführt. Die musikalische Eröffnung übernahm die Bläserklasse der Schule. Afrikanische Klänge steuerten die Viertklässler bei .

"Ich freue mich, eine solche Schulleiterin in meinem Sprengel begrüßen zu dürfen, wo Schulleiter dringend gesucht werden." Das sagte Carmen Huber, die Schulrätin vom Staatlichen Schulamt in Rastatt. Sie würdigte die neue Leiterin der Grundschule als eine Frau, für die im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit immer die Kinder stehen. Die Pädagogin unterrichtet seit 2004 an der Schule in Haueneberstein. Vor ihrem Wechsel in das Fach der Pädagogik war Heike Walz-Fettig in der Jugendsozialarbeit tätig.

"Ihre Vita ist beispielgebend für einen erfolgreichen beruflichen Weg", legte Iska Dürr, die Fachbereichsleiterin für Bildung und Soziales der Stadt Baden-Baden, namens des Schulträgers dar. Sie fügte unter anderem ergänzend hinzu: "Sie möchten die Kooperationen weiter ausbauen; Sie möchten das Lesen stärken; Sie möchten den Kindergartenkindern von Schulkindern vorlesen lassen; Sie möchten die Arbeit mit den Partnern intensivieren - da haben Sie viel vor." Als große Aufgabe nannte Dürr für den Schulträger die Digitalisierung der Grundschulen, die bis im Herbst vorangetrieben werden soll. Die Schule könne sich glücklich schätzen, dass die Stelle der Schulleitung so nahtlos besetzt werden konnte. Ebenso auch darüber, dass die Person aus dem eigenen Haus ist, führte Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos aus.

Für die Vorsitzende des Schulfördervereins, Ellen Zimmer, stellte die unaufgeregte Art sowie das Engagement, mit denen Walz-Fettig Ziele und Ideen verfolgt und in die Tat umsetzt, in den Mittelpunkt ihres Grußwortes. Elternbeiratsvorsitzender Martin Melcher fasste zusammen: Die Eltern würden den Wechsel von Walz-Fettig in die Schulleitung mit einem weinenden und einem lachenden Auge betrachten. "Mit einem weinenden Auge, weil viele Eltern mit ihrer Bewerbung zur Schulleiterin eine einfühlsame und engagierte Klassenlehrerin verlieren; mit einem lachenden Auge, weil sie eine einfühlsame engagierte Rektorin bekommen", so Melcher.

In ihrer Antrittsrede dankte Heike Walz-Fettig zunächst Agnes Volz, dienstälteste Lehrerin an der Schule, für ihre Unterstützung in der Übergangszeit. Auch bekräftigte sie den Teamgeist, der an der Schule herrsche. Die Rahmenbedingungen in Haueneberstein seien ideal. Die Ganztageschule bilde ein wunderbares Fundament, "jetzt geht es an die Weiterentwicklung", führte Walz-Fettig aus.