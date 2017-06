Packende "Hexenjagd" am Theater Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Es ist sehr gefährlich, nach bösen Geistern zu forschen. Suchen wir lieber die Schuld bei uns selber." Die Warnung der weisen Rebecca Nurse (Sandra Overlack) verhallt ungehört bei den fanatisch engstirnigen und religiös verblendeten Einwohnern des abgelegenen Städtchens Salem; und schon wird zur "Hexenjagd" geblasen - mit fatalen Folgen. Der amerikanische Autor Arthur Miller entwickelte auf der Folie historischer Tatsachen im Massachusetts der Jahre 1692/93 das gleichnamige Bühnenstück. Einem entsprechenden Denkprozess folgend, lassen sich ebenso Bezüge zur "Kommunistenjagd" der McCarthy-Ära um 1940/50 herstellen, aber auch Verunglimpfungskampagnen in den sozialen Netzwerken heutiger Tage zerstören Existenzen wie weiland die Denunzianten im geschlossenen Festungssystem der engstirniger Moralvorstellungen. Auch das Spielzeit-Motto "Was wir glauben" mag zur Wahl dieses Bühnenstücks im TiK (Theater im Kulissenhaus) geführt haben, das sich der Jugendclub U22 am Theater Baden-Baden mit seinen elf, größtenteils neuen Mitgliedern zu Aufgabe machte. Noch völlig im Bann der emotional aufreibenden Inszenierungs-Premiere am Sonntagabend, drängt sich das Pauschalurteil "grandios, erschütternd mitreißend und schauspielerisch packend" auf. Unter der Leitung von Theaterpädagogin Isabell Dachsteiner und den beiden Schauspielern Lilli Lorenz und Patrick Schadenberg entstand ein Schauspiel, das sich mit dem reifen Agieren seiner Darsteller, der klugen Streichung des Originaltexts und der Facetten-Fülle theatralischer Gestaltungsmöglichkeiten zum geschlossenen Kunstwerk fügte. Ausstattung und Kostüme, die Enge und Armseligkeit einer untergehenden Ära nachvollziehbar schildern, sind der Verdienst von Sebastian Ganz; und auch Lichtgestaltung und Bühnentechnik brachten sich für höchstmögliche Authentizität ein. Zum Inhalt: Nachdem junge Mädchen gegen puritanischen Verhaltenskodex verstoßend auf der Lichtung tanzten und die Entdeckung ihres heimlichen Tuns Betty, die Tochter (Mina von Linstow) von Reverend Parris (Léo Solleder) ins Koma flüchten lässt, steht für die Bewohner fest, dass der Teufel Macht über Salem gewonnen hat. Besonders Thomas Putnam, ein wohlsituierter hartgesottener Grundbesitzer, dem Ruben Oesterle verbitterte Konturen verleiht, sieht eine Chance, die Hebamme (Rebecca Overlack) für den Tod seiner sieben nicht lebensfähigen Kinder und ihrer Mutter verantwortlich zu machen. Auch Abigail, eine Waise (Antonia Gentgen), die ihr Glück ohne Rücksicht auf das Leben anderer durchzusetzen sucht, um John Proctor, der sich flüchtig mit ihr einließ, für sich zu gewinnen, geht auf das Lügenszenario ein. Die Verliererin in diesem Intrigenspiel, das sich unter schaurigen Begleiterscheinungen zur Massenhysterie steigert, soll Proctors Frau Elizabeth sein (Rebecca Lebrecht). Obwohl der Farce ablehnend gegenüberstehend, wird Valentin Mirow in der Rolle des John Proctor zur Schlüsselfigur, der schließlich, um dem Spuk ein Ende zu bereiten, sein Leben opfert. Seine schauspielerische Leistung, aber auch die von Anne-Kathrin Scherer, die nach der Methode "Zuckerbrot und Peitsche" höchstrichterliche Willkür-Urteile fällt, frappiert durch die Identifikation mit Charakteren, die solchen jungen Menschen nicht innert sein sollten. Diese Beobachtung trifft auf das ganze Ensemble zu, sei es Kilian Belahence, der als Teufelsaustreiber John Hale zu einer kritischen Betrachtungsweise seines Handelns gelangt, oder Marius Schumacher als williger Erfüllungsgehilfe der Justiz, Ezekiel Cheever. Eine Schlüsselrolle fällt auch Clara Kopitzke zu, die ihre Unterwürfigkeit berechnend ausspielt. Angesichts der vielen Figuren, die Arthur Miller in das Drama einflocht, fanden Ensemble und Regie mit Doppel- und gar Dreifachbesetzung gangbare Auswege. Chorisches Rezitieren und einer packenden Choreografie folgende Massenszenen machen "Hexenjagd" zu einem unvergesslichen Bühnenerlebnis. Es folgen noch acht Vorstellungen. www.theater-baden-baden.de

