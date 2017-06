Lehre aus Leo-Desaster: Neue Spielregeln

Halle



Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev hat im Finale beim Rasenturnier im ostwestfälischen Halle eine Lehrstunde von Altmeister Roger Federer erhalten. In lediglich 52 Minuten setzte sich der Schweizer in der einseitigen Partie mit 6:1, 6:3 durch.