3 079 Stadionrunden gedreht Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Am Ende waren bei der Premiere des Herzensläufer-Generationenlaufs am Sonntag von rund 150 teilnehmenden Läufern 3079 gelaufene Stadionrunden zusammengekommen, mit teils fast unglaublichen Einzelleistungen. Doch was in erster Linie zählte, war der Teamgeist, der in einer fröhlichen Abschlussparty seinen Ausklang fand. Der Initiator Helmut Haberkost, der den ganzen Tag über immer wieder einzelne Läufer begleitet, motiviert und mitgezogen hatte, schien selbst am späten Nachmittag noch vor Energie fast zu bersten. Bei der Siegerehrung galt sein Dank insbesondere dem Organisationsteam um die Sportstiftung Kurt Henn und den Service-Club Round Table 227 Baden-Baden, ohne die eine solche Veranstaltung in dieser Größenordnung nicht machbar gewesen wäre. Als ältesten Teilnehmer zeichnete er den 84-jährigen Arne Haase aus, der geschlagene dreieinhalb Stunden am Stück gelaufen ist und dabei 57 Stadionrunden absolvierte. "Wieso, ist das viel?", fragte dieser nur schelmisch bei seiner Ehrung. Als eine der jüngsten Teilnehmerinnen wurde die sechsjährige Emma Schlegel für 19 Runden geehrt, der beste Erwachsene war Marc Van der Valk mit 68 Runden. Als beste Teilnehmerin mit gesundheitlicher Beeinträchtigung absolvierte Christiane Holz elf Runden, der achtjährige Younes Khalifa als Vertreter des "Cafés international" wurde ebenfalls für seine 30 Runden geehrt. Bestes Team mit 598 Runden wurden die 22 Läufer der Stadtwerke, deren Chef jede gelaufene Runde mit einem Euro sponserte, zudem übernahmen die Stadtwerke die komplette Stromversorgung für das Event und das Startgeld ihrer Mitarbeiter. Auf Platz zwei kam hier der Kinder- und Jugendhospizdienst Baden-Baden/Rastatt mit 422 Runden, das Team des SCL Heel landete mit 185 Runden auf Platz drei. Ein Spezialpreis ging zudem an Sänger Charles Simmons, der morgens noch in Stuttgart einen Halbmarathon gelaufen war. Der Teilnehmer von "Voice of Germany" brachte mit Begleitband und seiner charismatischen Soulstimme bei Hits wie "Billy Jean" von Michael Jackson oder Pharrell Williams' "Happy"-Song die Sportsfreunde auf der Wiese zum Abtanzen. Auch die aus verschiedenen Musicals bekannte Sängerin Nadia Ayche traf den richtigen Ton und hatte keine Mühe, Kinder zum Mitmachen auf die Bühne zu holen. Für die gute Sache und ihre Heimatstadt engagierten sich ebenso unentgeltlich die Marshall-Brüder: Während Pascal Marshall mit "Green Gras of Home" oder "Immer wieder geht die Sonne auf" für Stimmung sorgte, lud Marc Marshall mit seinem Pianisten René Krömer zum Zuhören ein, unter anderem mit einem Medley der schönsten Lieder von Harry Belafonte.

