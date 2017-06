Schilder, Flatterband und Baken sollen Park-Chaos verhindern

Baden-Baden - Es ist ein ruhiger Sonntagvormittag für die beiden Politessen des Gemeindevollzugsdienstes, Ankica Hosniak und Margarita Bolg. Gerade sind sie vom Hardbergbad ans Sandweierer Strandbad gekommen. Hier wie dort keine Spur mehr vom Parkchaos, das noch vor zwei Wochen ein Durchkommen für Rettungsdienste und Feuerwehr stark behinderte.

Das Diensthandy mit einer App zur Fahrzeugerfassung von Falschparkern kann in der Tasche bleiben. Im Wesentlichen führen die beiden Ordnungshüterinnen das auf die Maßnahmen zurück, die die Stadt nach den verheerenden letzten Badewochenenden spontan ergriffen hat. So wurden am Strandbad mobile Schilder für ein absolutes Halteverbot positioniert, bestimmte Bereiche mit Flatterband abgetrennt und zahlreiche Baken, vor allem im Kurvenbereich kurz vor dem Eingang zum Strandbad aufgestellt. Das scheint, vorerst zumindest, zu wirken. Aber der Tag ist ja noch jung, und als Nächstes stehen der Bereich um das Bertholdbad und das Steinbacher Schwimmbad auf dem Programm. "Steinbach ist auch nicht schlecht!", schmunzelt Margarita Bolg. Will heißen: Auch das Steinbacher Freibad gehört zu den Knöllchen-Hotspots in der Stadt.

Bolg macht ihren Job schon seit 1981, Ankica Hosniak ist seit 14 Jahren in dem 16 Mitarbeiter zählenden Team des Gemeindevollzugsdienstes dabei, sechs davon sind Frauen. Natürlich kontrollieren sie nicht nur rund um die Schwimmbäder. Und außer Knöllchen zu verteilen, haben sie noch viele andere, nicht selten recht unangenehme Aufgaben. So mussten sie am Sonntag zum Beispiel auch einen Fahrzeughalter zuhause aufsuchen, um dessen Auto, für das mangels Bezahlung kein Versicherungsschutz mehr bestand, zu "entstempeln", sprich zwangsstillzulegen. Das, so Hosniak, komme immer häufiger vor. "Sie glauben ja nicht, wie viele Menschen in die Armut abrutschen, Hartz IV-Empfänger werden und sich ihr Auto schlicht nicht mehr leisten können!" Auch Fahrerermittlungen von Blitzerfotos, Geschwindigkeitsmessungen, Baustellenbeschilderungen und Datenauswertungen gehören mit zum Aufgabengebiet des Gemeindevollzugsdienstes. Nicht immer geht es dabei so ruhig zu, wie am vergangenen Sonntag im Sandweierer Strandbad.