Aus Zaungästen werden Weltmeister Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Sie sind Weltmeister: Jürgen Sax, Wilfried Matt, Helmut Meder und Stefan Schaum vom Historischen Feuerwehr- und Kulturverein. Eigentlich wollten sie ja mit ihrem 44 Jahre alten, aber top gepflegten Feuerwehr-Oldie nur mal als neugierige Zaungäste zur 8. Feuerwehr-Oldtimer-Weltmeisterschaft im österreichischen Bruck am Großglockner fahren (wir berichteten). Doch vor Ort überredete sie der Veranstalter nach zwölf Stunden Anfahrt, sich doch noch offiziell als Teilnehmer anzumelden und an den verschiedenen Geschicklichkeits- und Gleichmäßigkeitswettbewerben teilzunehmen. Ohne sich größere Hoffnungen zu machen, absolvierten sie zahlreiche knifflige Aufgaben: Bei großer Hitze eine Schneekette montieren, 20 Kilometer weit mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von möglichst exakt 27,2 Stundenkilometern fahren, mit dem rechten Vorderrad einen 15 Meter langen, wassergefüllten Feuerwehrschlauch in einen Behälter entleeren, Höhe und Breite des Fahrzeugs möglichst millimetergenau einschätzen, Gießkannen leeren und allerlei Kurioses mehr. Preis auch für Team aus Gaggenau Doch niemand hatte mit dem gerechnet, was nach zwei Tagen spannender Wettkämpfe feststand: Unter 90 Teilnehmern gewannen die vier Baden-Badener gleich bei ihrer ersten WM-Teilnahme überhaupt den Weltmeistertitel. "Sensationell!", befand auch OB Margret Mergen gestern bei einem Empfang im Rathaus-Innenhof. "Wir brauchen uns um Baden-Baden keine Sorgen zu machen. Die Feuerwehrleute haben alles im Griff", sagte sie und wartete mit einer weiteren Überraschung auf: Das ehemalige Tanklöschfahrzeug, dessen Wert noch auf 4500 Euro geschätzt wurde, geht nun als Spende der Stadt in das Eigentum des Historischen Feuerwehr- und Kulturvereins über. Preisgekrönt kehrten übrigens auch die Oldtimerfreunde aus Gaggenau aus Österreich zurück: Sie wurden ausgezeichnet, weil sie mit ihrem Auto mit dem Baujahr 1938 das älteste Fahrzeug überhaupt bei der Veranstaltung präsentierten.

