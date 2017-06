Haueneberstein befürchtet, viele junge Leute zu verlieren

Baden-Baden - Dass die Baden-Badener Stadträte aus Haueneberstein bei der Gemeinderatssitzung am Montag Kritik am geplanten Wohnbauflächenmanagement der Stadt üben würden, war bereits im Vorfeld klar. In der Eberbachgemeinde fühlt man sich benachteiligt. Doch auch von anderen Seiten blies der Verwaltung der Wind ins Gesicht - acht Gegenstimmen und eben so viele Enthaltungen bei der Abstimmung sind ein deutlicher Beleg dafür. Dennoch: Am Ende einer langen Diskussion stand eine Mehrheit für das Konzept.

Die Flammen des Unmuts, sie entzündeten sich aber nicht erst am Montag im Gemeinderat, sondern schon vor Wochenfrist im Hauenebersteiner Ortschaftsrat (wir berichteten). Den Zündfunken bildete dabei die sogenannte Prioritätenliste des geplanten Wohnbaukonzepts: Sie bewertet die neun Baugebiete, die Teil des Konzepts sind, und legt so eine Reihenfolge fest, welche zuerst in den Fokus des städtischen Entwicklungsplans rücken. Anders sei die Erschließung der Gebiete nicht machbar, betont Andrea Droll, Fachgebietsleiterin Liegenschaften bei der Stadtverwaltung. Doch dieses Vorgehen der Verwaltung sorgte in Haueneberstein für viel Ärger. Stein des Anstoßes war das Baugebiet In der Au II. Es war von der Verwaltung mit der Priorität zwei versehen worden - in Hauenberstein will man das nicht akzeptieren, ebenso wenig wie die hohen Erschließungskosten: "Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum die Erschließungskosten In der Au II um 40 Euro höher liegen sollen als beim Baugebiet Pflost II in Oos", warf Reinhilde Kailbach-Siegle der Verwaltung fehlende Transparenz vor und erntete dabei auch Unterstützung von Heinz Gehri (Freie Wähler): "So ein Vorgehen gibt nur böses Blut", sagte Gehri unter anderem mit Blick auf die Stadt Kuppenheim, die in direkter Nachbarschaft zu Haueneberstein liegt und wo die Erschließungskosten nur 70 Euro betrügen. An eben jener Konkurrenzsituation zu Kuppenheim stieß sich auch Sabine Iding-Dihlmann (Grüne): Eine solche Diskrepanz zwischen zwei Nachbarkommunen sei nicht vermittelbar, die Konsequenz sei, dass junge Leute Haueneberstein den Rücken kehren würden, um in Kuppenheim heimisch zu werden.

Argumente, die auch die Oberbürgermeisterin nicht kalt ließen und sie zu dem "pragmatischen" Vorschlag verleiteten, das Gebiet In der Au II trotz niedrigerer Priorität bessergestellt zu behandeln. Eine Anregung, die weder für Klaus Bloedt-Werner (CDU) noch für Fachgebietsleiterin Droll viel Charme zu haben schien. Letztere machte auf Nachfrage der OB unmissverständlich deutlich: "Wenn wir hier eine Sonderregelung machen, wollen das alle haben, dann haben wir am Ende lauter Baugebiete mit der Priorität eins - das ist nicht durchsetzbar." Ein Argument, das auch Bloedt-Werner als überzeugend ansah.

In Sachen Erschließungskosten - die starken Differenzen unter den Baugebieten wurden von mehreren Seiten moniert - erklärte Rudolf Schübert, Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen, dass die Verwaltung diese geprüft habe und mit diversen Erschließungsträgern gesprochen habe. Die Zahlen seien realistisch. Mergen fügte an Haueneberstein gerichtet an: "Je größer das Baugebiet, je geringer die Erschließungskosten." Die Ortsteile dürften hier nicht nur auf sich selbst schauen, sondern müssten eine "gesamtstädtische Identität" entwickeln.

Wie schon im Bauschuss stieß zudem die Regelung auf Kritik, neue Baugebiete erst dann voranzutreiben, wenn die Stadt über mindestens 40 Prozent der Flächen verfügt. Diese Grenze erschien einigen Räten zu niedrig. Baubürgermeister Alexander Uhlig hielt dagegen, dass ein höherer Prozentsatz schlichtweg nicht machbar sei, das habe er selbst schon bei seiner früheren Tätigkeit in Pforzheim erfahren müssen.

