Philatelisten und die Geschichte Von Fabian Sauter-Servaes Baden-Baden (red) - Konzentriert und doch kommunikativ war die Stimmung in der Festhalle Oos beim Großtauschtag des Baden-Badener Briefmarkentauschvereins. Wobei Tausch nicht allzu wörtlich zu nehmen ist: Auch wer keine wertvollen Briefmarken, Münzen oder Postkarten besitzt, konnte im Angebot an den verschiedenen Ständen stöbern und gegen Geld als Tauschwert vom wertvollen Einzelstück bis hin zur vollständigen Sammlung alles erwerben. Der Großtauschtag findet einmal im Jahr in Baden-Baden statt. Die Festhalle Oos ist dann angefüllt mit den wohlgeordneten Ständen der privaten und geschäftlichen Anbieter. Überall wird in Katalogen geblättert, werden Sammlungen kritisch unter die Lupe genommen und fachmännisch über besondere Stücke diskutiert. Viele sind schon seit dem frühen Morgen in Oos zugange: "Philatelisten sind Frühaufsteher", scherzt ein Mitglied des Vorstands. Wichtig sei nicht in erster Linie das Verkaufen und Tauschen, sondern der menschliche und fachliche Austausch untereinander. In der Tat atmen gerade die Briefmarken und Postkarten Geschichte. Vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik und der DDR sind alle Epochen der neuesten deutschen Geschichte zu finden, aber auch die Schweiz und Frankreich sind gut vertreten. Im Gespräch wird schnell klar, dass sich die Philatelisten mit viel mehr als nur Sammeln beschäftigen. Der eine beschäftigt sich mit der Geschichte bestimmter Motive, ein anderer kennt die deutsche Nachkriegszeit besonders gut. Manche können auch noch Sütterlin, die alte deutsche Schreibschrift, lesen. Dies ist besonders für die Entzifferung der Postkarten entscheidend. Sowohl in den offiziellen Motiven auf den Briefmarken, Münzen und Postkarten als auch in den persönlichen, handschriftlichen Texten begegnet dem Interessierten eine vielfältige Vergangenheit, viele Geschichten stecken hinter der Geschichte. Längst hat die sogenannte Alltagsgeschichte auch die Universitäten erreicht. Beim Großtauschtag des Briefmarken-Tauschvereins wird aber klar: Die Pflege des Geschichtsbewusstseins und die Versicherung über die Vergangenheit findet gerade in solcher Beschäftigung mit gesammelten Erinnerungen und Bildern statt. Wer daran Spaß hat, ist beim Tauschverein herzlich willkommen. Jeden ersten und dritten Dienstagabend im Monat findet ein Treffen in Sylvias Kartoffelstube (Drei Eichen) in der Baden-Badener Weststadt statt.

