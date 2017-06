Der Stadtwald bleibt ein "Aufbaubetrieb"

(ots) - Unter dem Vorwand, eine Bewohnerin zu kennen, verschaffte sich ein Unbekannter am Dienstag Zutritt in ein Haus "Am Stadtwald". Dort täuschte er gegenüber einer älteren Dame vor, einen größeren Geldbetrag bei ihr deponieren zu wollen (Symbolbild: dpa). » - Mehr

Karlsruhe