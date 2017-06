Kindergarten am Keltenweg: Holz und viel Grün

Baden-Baden - Der Kindergarten am Keltenweg wird zweistöckig, bekommt eine Fassade vorwiegend aus Holz und eine 2000 Quadratmeter große Freifläche mit altem Baumbestand. Die Arbeitsgemeinschaft zweier Karlsruher Planungsbüros hat den Architektenwettbewerb für das Projekt gewonnen.

15 Teilnehmer hatten Entwürfe eingereicht. Die breite Spannweite der Vorschläge, so Professor Hans Klumpp, der Vorsitzende des Preisgerichts, reichte von einstöckigen, mehrgliedrigen Flachbauten bis zu einem dreistöckigen, recht kompakten Entwurf eines Fellbacher Planungsbüros. Am überzeugendsten fanden die Preisrichter aber die Idee der Karlsruher Architekten Gassmann sowie Schweikert-Schilling. Sie sehen ein zweistöckiges, trapezförmiges Gebäude vor, das am unteren, westlichen Ende des etwas abschüssigen Grundstücks am Keltenweg errichtet wird und die Freifläche zu den beiden Wohn-Neubauten hin abschirmt, die derzeit an der Alemannenstraße von der Stadt-Baugesellschaft GSE errichtet werden.

Die Planer hätten sich mit dem wunderschönen Grundstück, das über viele alte Bäume verfüge und mit einem Höhenunterschied von sieben Metern nicht ganz einfach zu überplanen sei, am besten auseinander gesetzt, sagte Klumpp. Durch die Platzierung des Kindergartens an den Rand des Areals müsse der Höhenverlauf des Geländes kaum verändert werden. Die alten Bäume auf dem Freigelände könnten größtenteils stehenbleiben. Zudem hätten die Planer eine fußläufige Verbindung am Kindergarten entlang vom Keltenweg zu dem Fußweg eingeplant, der von der Alemannenstraße bergauf zum oberen Teil des Keltenwegs führt. 15 Parkplätze seien eingeplant. Im Erdgeschoss des Gebäudes ist Platz für drei Gruppen mit insgesamt 30 Kindern unter drei Jahren - im Obergeschoss kommen zwei Kindergartengruppen für insgesamt 40 ältere Kinder unter.

Das Preisgericht habe einstimmig empfohlen, das Projekt auf Basis des preisgekrönten Entwurfs fortzuführen, sagte Baubürgermeister Alexander Uhlig. Im Herbst werde man mit der konkreten Planung in den Gemeinderat gehen. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit könnte der Kindergarten, den die Stadt betreiben will, im Herbst 2019 an den Start gehen. Mit der Gestaltung des Freigeländes wird sich ein weiteres Planungsbüro auseinandersetzen. Oberbürgermeisterin Margret Mergen betonte, der Standort in der Weststadt sei ideal. Es entstünden viele neue Wohnungen in der Umgebung, das Areal liege am Stadtrand, sei aber nicht zuletzt durch die naheliegende Bushaltestelle Schweigrother Platz gut zu erreichen.