"Akademisten" fiebern Auftritt entgegen

Baden-Baden - Es ist so etwas wie eine musikalische Reifeprüfung, die rund 50 Jugendliche gemeinsam mit der Philharmonie im Rahmen eines anspruchsvollen Orchesterkonzerts am Sonntag, 2. Juli, um 16 Uhr im Weinbrennersaal des Baden-Badener Kurhauses ablegen werden: Zum neunten Mal präsentiert sich die "Philharmonische Jugendakademie" (JA!), die im Jahr 2008 auf Initiative des Orchesters und der finanziellen Unterstützung und Patenschaft des Rotary-Clubs (RC) Baden-Baden-Merkur gegründet wurde.

"Als regionales Projekt gestartet, freut sich inzwischen die Philharmonische Jugendakademie auf überregionales und länderübergreifendes Interesse und Anerkennung", bekennt sich Boriana Baleff stolz zu der Einrichtung, die für sie, die Organisatorin, mittlerweile zum Teil ihrer selbst geworden sei. Die Arbeit der JA!, die Musizieren auf höchstem Niveau an der Seite der Orchestermitglieder praktiziere und bei den Jugendlichen Disziplin, Ernsthaftigkeit und unbedingte Zuwendung zur Musik wecke, versteht sie als Gegenpol zur völligen Digitalisierung des Alltags. Und die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zum Teil mühsame Anreisen auf sich nehmen, wollen gefordert werden.

Diesen Erfolgsdrang honoriert beim kommenden Konzert Chefdirigent Pavel Baleff mit einem Programm, das es in sich hat. Es erklingen die hochromantische Sinfonie Nr.6 von Anton Dvorak, das Klarinetten-Konzert Nr.4 von Louis Spohr (Solist ist Julien Floréani), die Orchester-Suite "Die Komödianten" von Dimitrij Kabalewski und schließlich der rassige Säbeltanz von Aram Chatschaturjan.

Am Dienstagnachmittag fanden die Philharmoniker mit den "Akademisten" zur ersten von sechs gemeinsamen Proben zusammen. Bisher hatten die Jugendlichen mit ihren Dozenten in Register-Proben oder im Alleinstudium die Stücke einstudiert. Holger Bronner übernahm die Blechbläser, Susanne Schmid-Ferrara die Holzbläser. Xynthia Oppermann nahm sich der Harfenistinnen an, Alexandra Bossak der hohen Streicher. Solo-Cellist Matthias Heinrich gewann aus seiner Freiburger Region weitere tiefe Streicher, und Thomas Fink stand den Schlagzeugern zur Seite.

Sollte Pavel Baleff tatsächlich die Befürchtungen gehegt haben, die er eingangs wegen des Schwierigkeitsgrads äußerte, so dürften die sich nach wenigen Takten zerstreut haben: Der erste Satz der Dvorak-Sinfonie entfaltete sich zwar mit vermindertem Tempo, aber voller Dynamik zur allgemeinen Bewunderung. Das erlebte auch die Abordnung des Rotary-Clubs Baden-Baden-Merkur, dessen neuer Präsident Wolfgang Schadt, selbst musikalisch versiert, sich höchst zufrieden äußerte. Musik bilde den Charakter, betonte er und sah den Verfall der Kultur, wo diese hohe Kunst vernachlässigt werde. Die Bläsergruppe um Holger Bronner dankte für das Engagement des Service-Clubs mit einer schmissigen Fanfare. Zwar übernähmen die Rotarier den Hauptanteil der Finanzierung, die den Jugendlichen die kostenlose Teilnahme ermögliche, aber auch weitere Sponsoren hätten sich inzwischen diesem Projekt angeschlossen, erklärte Boriana Baleff. Sie nannte neben der Sparkasse und dem kostenlosen Überlassen von Übungsräumen in der Musikschule auch private Personen.

Karten für das Konzert am kommenden Sonntag um 16Uhr im Weinbrennersaal gibt es im Vorverkauf beim Ticket-Center in der Trinkhalle und an der Abendkasse. Besonders günstig wird der Eintritt, wenn sich fünf Personen gemeinsam für eine Gruppenkarte zu 40 Euro entscheiden. Mit dem Kauf wird die Jugendarbeit der Philharmonie gefördert, die in den vergangenen neun Jahren bereits einigen Ehemaligen zu beruflicher Karriere inspiriert habe, merkte Boriana Baleff noch an.