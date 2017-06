Suche nach Verwendung für altehrwürdige Säulen

- Eine bemerkenswerte Odyssee von Baden-Badener Kulturgütern geht weiter. Die Stadt bekommt immer mehr der gusseisernen, künstlerisch aufwendig gestalteten Säulen zurück, die einst das Bahnsteigdach am Stadtbahnhof trugen.

Die Säulen sind Zeugen der Baden-Badener Eisenbahngeschichte, denn 1845 ging die Stichbahn von Oos ins Zentrum in Betrieb. Das Empfangsgebäude des alten Stadtbahnhofs wurde von 1892 bis 1894 nach Plänen der Eisenbahndirektion im Stile der Gründerzeit neu erbaut. In Betrieb waren Bahnhof und Stichbahnlinie bis zum Jahr 1978, dann setzte man in der Kurstadt nur noch auf den Busbetrieb.

Das Bahnhofsgebäude ist heute bekanntlich Teil des Festspielhauses, die Bahnsteige und die Gleisanlagen wurden abgebaut. Die gusseisernen Säulen des Bahnsteigs mit ihren schönen Ornamenten gelten als Teil eines Kulturdenkmals und durften nicht so einfach entsorgt werden. So suchte man Abnehmer, die auch in Ettlingen und Bad Herrenalb gefunden wurden: Hier gab es für die altehrwürdigen Säulen Verwendung als Dachstützen von Haltestellen der Stadtbahn beziehungsweise der Albtalbahn.

Zurück blieben in Baden-Baden aber immer noch zwölf der mehr als drei Meter hohen Säulen - und zunächst einmal hatte keiner eine Idee, was man damit anfangen könnte. Gelagert wurden die ungeliebten Relikte zunächst auf dem Gelände des Alten Klärwerks. Als dieses aber geräumt werden musste, kam sogar eine Verschrottung der Säulen ins Gespräch. Gerettet wurden sie dann durch eine Idee aus dem Gründerkreis des Neuweierer Vereins "Freilichtbühne Rebland", denn man erwog damals den Bau eines überdachten Spielpavillons im Bereich der Freilichtbühne, bei dem die Eisensäulen Verwendung finden sollten. Gelagert wurden sie daher beim Eingang zum Neuweierer Stollen.

Doch es kam nicht zu einer Realisierung der Pavillon-Pläne - und der Verein "Freilichtbühne" entschied sich im vergangenen Jahr dafür, die Säulen der Stadt wieder zurückzugeben. Und so gingen diese Denkmale wieder auf Reisen. Sie befinden sich nun auf dem Gelände des Bauhofs im Ooser Gewerbegebiet. Und damit nicht genug: In Bad Herrenalb will man den Bahnsteig umbauen, wobei die rund 20 kurstädtischen Säulen nicht mehr gebraucht werden. Auch sie sollen zurück an die Oos geschickt werden.

Nun sind gute Einfälle gefragt, damit die Überbleibsel des früheren Bahnsteigs nicht weitere Jahrzehnte herumliegen. Laut Nicole Schreiber von der unteren Denkmalschutzbehörde in der Stadtverwaltung liebäugelt man mit der Vorstellung, beim Festspielhaus einen Teil des ehemaligen Bahnsteigs zu rekonstruieren.

Konkrete Planungen liegen bislang allerdings nicht vor, möglicherweise soll es einen Ideenwettbewerb geben. Bleibt zu hoffen, dass man mit den Säulen noch etwas anzufangen weiß, bevor sie verrostet sind. Henning Zorn