Krater in der Winterhalterstraße

Baden-Baden - Wie ein Lauffeuer verbreitete sich vor 30 Jahren, in den frühen Morgenstunden des 30. Juni 1987, die Nachricht: Der Michaelstunnel ist eingestürzt. Was war geschehen? Der Tunnelvortrieb hatte die 1385-Meter-Marke erreicht, als 25 Meter unter der Winterhalterstraße plötzlich die Stollendecke einbrach. Das nachsackende Gestein ließ im Bereich der Stadtgärtnerei sofort einen großen Krater entstehen.

Nur um Haaresbreite führte dieser Einsturz an einer Katastrophe vorbei. Genau zwischen zwei Wohnhäusern mit insgesamt acht Bewohnern tat sich ein etwa zehn Meter tiefer Krater mit einem Durchmesser von rund 30 Metern auf, den eine geplatzte Wasserleitung sofort mit Wasser füllte. Dazu strömte auch noch Gas aus. Der Krater "schluckte" einen Teil der Winterhalterstraße, einen Hanggarten, einen Gaskandelaber sowie einen Personenwagen.

Im Tunnel selbst hatte sich der Einbruch bereits am Nachmittag des 29. Juni angekündigt, als es nach der letzten Sprengung ein Nachbruch gab. Das Gestein hatte sich rund um den ehemaligen Probestollen rapide verschlechtert. Sofort wurde versucht, mit Stahlmatten und Spritzbeton das Gewölbe zu verstärken, doch plötzlich trat aus der Ausbruchstelle eine schlammige Brühe aus. Es wurde damit begonnen, den vorderen Teil des Tunnels mit abgesprengtem Material wieder zu füllen. Doch es half nichts: Gegen vier Uhr brach der Berg ein.

Durch platzende Fensterscheiben am Gewächshaus der BKV und ein unheimliches Knirschen wurden Anwohner wach, die hilflos die Entstehung des Kraters verfolgen mussten. Die alarmierten Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Stadtwerke sicherten zunächst die Einbruchsstelle, die dann umgehend mit einigen Hundert Kubikmetern Beton und Erde wieder aufgefüllt wurde.

Erst fünf Monate nach diesem spektakulären Geschehen konnten am 8. September 1987 die Vortriebsarbeiten im Tunnel im Schutz eines vorgebohrten Rohrschirms fortgesetzt werden.

Die Kosten dieses spektakulären Zwischenfalles wurden nie genannt. "Versicherungsangelegenheit" war der einzige Hinweis und so dürfte der Einsturz des Tunnels, der nach seiner Fertigstellung am 5. Dezember 1989 eröffnet wurde, in der Endabrechnung von 176,3 Millionen D-Mark Baukosten keinen Niederschlag gefunden haben.