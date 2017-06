Neue Bauphase ermöglicht mehr Busverkehr

Baden-Baden - Als einen Meilenstein bezeichnete Projektleiter Markus Selig gestern auf der Baden-Badener Leopoldsplatzbaustelle den Übergang von der ersten in die zweite Bauphase. Der Infrastrukturkanal ist wie berichtet fertig, jetzt folgt die neue Deckelung für den Rotenbach. Für die Bürger und Pendler hat der Wechsel aber noch einen anderen Aspekt. Es verkehren ab Samstag wieder mehr Busse über den Augustaplatz. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen zum zweiten Bauabschnitt.

Was genau ändert sich auf der Baustelle im Zuge der zweiten Bauphase?

Das Baufeld verschiebt sich vom südlichen Teil des Platzes in Richtung Luisenstraße. Dort verläuft unterirdisch der Rotenbachkanal, der ab 3. Juli eine neue, tieferliegende Deckelung erhält. Dennoch verschwinden die Baumaschinen und Absperrungen nicht komplett von der Platzseite vor dem Holzpodest. Denn hier stehen den Juli über laut Projektleiter Selig noch Arbeiten am Kabelzugschacht des Infrastrukturkanals an. Auch vor der Volksbank und dem Leo-Brunnen müssten noch Arbeiten ausgeführt und deshalb Absperrungen aufrecht erhalten werden. Damit die Busse trotzdem wieder vom Augustaplatz über den Leopoldsplatz zur Sophienstraße verkehren können, wird heute eine einige Meter breite Fahrstraße provisorisch asphaltiert. Diese Schicht wird 15 Zentimeter dick sein. Wenn die abschließenden Oberflächenarbeiten beginnen, wird sie wieder ausgebaut und durch eine zehn Zentimeter dicke Asphaltschicht ersetzt, bevor die 25 Zentimeter starken Betonplatten folgen.

Welche Änderungen gibt es im Busfahrplan?

Die Verbindung zwischen Sophienstraße und Luisenstraße wird unterbrochen, die Haltstelle am Leopoldsplatz in der Luisenstraße (vor dem Vodafone-Geschäft) fällt weg, erklärt Stefan Güldner, Chef der Baden-Baden-Linie (BBL). Die Anbindung zum Merkur und in Richtung Murgtal erfolgt über die Sophienstraße, den Leopoldsplatz, die Lichtentaler Straße und den Augustaplatz. Dies betrifft die Linien 204, 205, 208, 214, 244.

Die Haltestellen auf den Umleitungsstrecken bleiben wie bisher Hindenburgplatz (Kaiserallee), Kurhaus-Kolonnaden, Museum LA8, Kunsthalle/Museum Frieder Burda und Fremersbergstraße/Stadtmuseum. Zu den Änderungen gibt es eine Broschüre, die im Bürgerbüro und im BBL-Kundenzentrum am Augustaplatz erhältlich ist. Zudem sind alle neuen Fahrstrecken und sich eventuell verschiebende Fahrzeiten ab Samstag auch über die Pläne und Auskünfte der KVV (www.kvv.de) einsehbar. Außerdem wird die BBL in den ersten Tagen wieder Mitarbeiter auf die Straßen schicken, die bei Fragen vor Ort weiterhelfen sollen.

Wie sieht der weitere Zeitplan für die Baustelle aus?

Mitte Juli soll das Gewölbe des Rotenbachs komplett abgenommen sein, bis September hoffen die Bauplaner, mit dem Oberflächenbelag auf der zur Luisenstraße hin liegenden Platzseite beginnen zu können. Diese Arbeiten sollen bis Februar 2018 abgeschlossen sein. Damit ist man gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan weiterhin vier Wochen im Hintertreffen - Ursache dafür waren Witterungseinflüsse und archäologische Funde im vergangenen Winter. Verzögerungen brachte auch die politische Diskussion um den richtigen Oberflächenbelag, als weite Teile des Gemeinderats im April/Mai von der Gestaltung mit Beton abrücken wollten.

Welche weiteren Arbeiten sind mit der Leobaustelle verbunden?

Zum einen müssen in der Lichtentaler Straße bis zum Abzweig Rettigstraße beidseitig noch Kabel verlegt werden. Dies kann jedoch nur nacheinander erfolgen, da sonst die Busse nicht mehr ausreichend Platz hätten, wie Selig erklärt. Deshalb erfolgten die Kabelarbeiten aktuell nur auf der vom Leo aus gesehen rechten Straßenseite, danach muss ab August das Gleiche auf der linken Seite gemacht werden.

Hinzu kommen Kabel- und Kanalarbeiten in den Gehwegen der Luisenstraße (Juli/August). Die geplante Sanierung der Fahrbahn in der Luisenstraße wird Selig zufolge erst im Zuge der Oberflächenarbeiten am Leopoldsplatz, also ab Herbst, ausgeführt. Dann soll auch die dortige Bushaltestelle vor dem Vodafone-Geschäft barrierefrei umgebaut werden.