Krater in der Winterhalterstraße

Schranke macht schlapp Baden-Baden (hol) - Die Schranke am Ende der Lichtentaler Allee am Stadtmuseum hat am Dienstag schlappgemacht. Sie öffnete sich am frühen Nachmittag nicht mehr. Deshalb mussten die Busse der Baden-Baden-Linie etwa 20 Minuten warten, andere wurde umgeleitet (Foto: Hain).