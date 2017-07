Mehr Bürgerservice, mehr Effizienz Von Harald Holzmann Baden-Baden - Wollen Sie mit einer Behörde in Kontakt treten? Ab heute ist das einfacher als bisher, den in Baden-Baden gilt ab sofort die einheitliche Behördenrufnummer 115. Hier gibt es Informationen zu allen möglichen Themen. Das BT beantwortet die wichtigsten Fragen. Für welche Themen ist die 115 zuständig? Für alle Belange, die die öffentlichen Verwaltungen von Stadt, Land und Bund berühren. Seien es beispielsweise Informationen über Wohnbauförderung, eine Rückfrage wegen eines Knöllchens, Informationen aus der Landespolizeistatistik, die Anmeldung zur Hundesteuer oder eine Nachfrage von Luftwerten - die Themenliste ist vielfältig. Ein Anruf lohnt bei allen Behördenthemen. Im Laufe der kommenden Monate soll die zentrale Rufnummer des Rathauses (07221)930 auf die 115 aufgeschaltet werden. Wann ist die Nummer erreichbar? Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Was kostet ein Anruf? Die Nummer ist auch mobil zum Ortstarif zu erreichen. Wer sitzt da am anderen Ende der Leitung? Anrufe aus Baden-Baden laufen beim Servicecenter Karlsruhe auf, das auch für die Fächerstadt und ihr Umland zuständig ist. Die Stadt Baden-Baden hat dazu eine Kooperationsvereinbarung mit Karlsruhe geschlossen. Woher wissen die Mitarbeiter dort, was bei der Stadtverwaltung Baden-Baden läuft? Das Servicecenter erkennt an der Vorwahlnummer, woher der Anruf kommt, und hat Zugriff auf eine umfangreiche Dokumentation von Verordnungen, Gesetzeswerken und Regelungen, die bundesweit, im Land, aber auch bei der Stadtverwaltung gelten. Dabei sind Baden-Badener Sonderregelungen hinterlegt. Die Mitarbeiter des Telefondienstes sind also stets auf dem neuesten Stand über beispielsweise die Höhe des Hundesteuersatzes in der Kurstadt oder die Öffnungszeiten der hiesigen Behörden und Fachämter. Und was ist, wenn ich eine ganz spezielle Frage habe? Wenn die Mitarbeiter des Servicecenters die Frage nicht beantworten können, bekommt der Anrufer einen Rückruf spätestens am nächsten Arbeitstag vom jeweiligen Sachbearbeiter bei der Stadtverwaltung - oder bei der jeweils zuständigen Landes- oder Bundesbehörde. Was geschieht mit Anrufern aus Sinzheim, die ja die gleiche Vorwahl haben wie Baden-Badener? Die Mitarbeiter des Servicecenters fragen, woher der Anrufer kommt. Bei Bedarf werden auch Auskünfte gegeben, die die Kreisverwaltung Rastatt betreffen. Das gleiche Vorgehen gilt für Anrufer beispielsweise aus Steinbach, die eine andere Vorwahl haben als Baden-Baden. Sie bekommen trotz ihrer Vorwahl Auskünfte über die Stadtverwaltung. Was verspricht sich die Stadtverwaltung davon? Mehr Bürgerservice und mehr Effizienz. Die Servicestelle ist vor allem freitags deutlich länger telefonisch erreichbar als die Mitarbeiter im Rathaus. Zudem gibt es auch dann Auskünfte, wenn Fachkräfte im Rathaus vielleicht gerade nicht am Platz sind. Die Mitarbeiter im Rathaus können wiederum künftig konzentrierter bei ihrer eigentlichen Tätigkeit bleiben, weil sie nicht mehr von Anrufern unterbrochen werden. Nach Abzug der Kosten von 1,21 Euro pro Anrufminute, die die Stadt an Karlsruhe zahlen wird, verspricht sich Oberbürgermeisterin Margret Mergen eine Effizienzsteigerung, die sich laut Björn Weiße, dem für das Servicecenter zuständigen Leiter der Karlsruher Ordnungsbehörde, auf 1,11 Euro pro Anruf beziffern lässt. Wie weit ist das System in Deutschland verbreitet? Es gibt 50 Servicecenter, zu denen sich seit 2009 etwa 500 Kommunen zusammengeschlossen haben. Zwölf Bundesländer gehören dem Verbund an und 90 Bundesbehörden, wie Cordula Kießling vom Bundesinnenministerium gestern sagte. Sie war zur Indienststellung der 115 extra in die Kurstadt gekommen.

