Tag der offenen Tür bei Wehr in Steinbach

Baden-Baden - Ein helles, knarrendes Geräusch verursachen die mit Metall beschlagenen Holzräder, als Feuerwehrkommandant Andreas Birnbreier und sein Stellvertreter Matthias Koch die alte handbetriebene Löschwasserpumpe aus dem Steinbacher Feuerwehrgerätehaus ziehen. Im Hof des Gerätehauses steht daneben das neueste Modell des Steinbacher Löschfahrzeuges. Zwischen den beiden Gefährten liegen rund 140 Jahre.

Das 140-jährige Bestehen der Steinbacher Wehr wird morgen, Sonntag, in einem kleinen Rahmen gefeiert. So werden beispielsweise die Jugendlichen der Feuerwehr am Sonntagnachmittag beim Feuerwehrgerätehaus in der Grabenstraße und vor den Augen des Publikums die fünfteilige Prüfung zum Jugendleistungsabzeichen ablegen. Zudem wird den Gästen beim Tag der offenen Tür der Fuhrpark präsentiert. Zur Feier des Tages hat Ortsvorsteher Ulrich Hildner sein Kommen zugesagt.

Rund 18 Jugendliche gehören der Steinbacher Wehr derzeit an. Jugendleiter Sebastian Senn stellt in den vergangenen Jahren ein gestiegenes Interesse bei den Jugendlichen ab zehn Jahren fest. "Meistens kommen die Geschwister mit zur Feuerwehr", berichtet er über die Entwicklung. Im Jahr 2011 entschloss sich die Führungsriege der Steinbacher Feuerwehr dazu, eine Kinderfeuerwehr für Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren zu gründen. Der Feuerwehrnachwuchs trifft sich einmal im Monat. Kommandant Birnbreier ist sich sicher: "In den nächsten Jahren werden wir die Früchte der Jugendarbeit ernten können." Mit der Jugendfeuerwehr, die sich jedes Jahr mit dem historischen Löschwagen bei den Mittelalterlichen Winzertagen öffentlichkeitswirksam in Szene setzt, senkt sich das Durchschnittsalter der etwa 40 Aktiven, zu denen auch vier Frauen gehören, auf 29 Jahren, informiert Birnbreier im Gespräch mit dem BT.

Die Steinbacher Wehr war laut der Festschriften, die jeweils zum 50-, 75-, 100- und 125-jährigen Bestehen herausgebracht wurden, schon immer fest in der Bevölkerung verwurzelt. So ist in der Festschrift von 1927 stichwortartig zu lesen, dass es im Jubiläumsjahr eine "Korpsstärke 162 Mann" gab. Das war die höchste Zahl nach 1913 mit "157 Mann" und 1901 mit 126 Personen. In diesem Zeitabschnitt wurde eine ältere "Druckspritze" nach Umweg verfrachtet, das 1904 über ein eigenes "Spritzenhaus" verfügte.

Der Schlusssatz in den Ausführungen der Festschrift von 1927 ist noch geprägt von den Eindrücken des Ersten Weltkrieges: "Mögen unsere Hoffnungen bei der Hundertjahrfeier der Feuerwehr Steinbach im Jahre 1977 voll und ganz erfüllt sein. Das walte Gott!"

Das 100-jährige Bestehen der Feuerwehr 1977 gehört zu den großen Festen der Stadt, an dem die Bevölkerung großen Anteil hatte und das heute noch vielen Feuerwehrleuten aus der Altersmannschaft gut in Erinnerung ist: Ein dreitägiges Fest im Kolbenacker, ein mehrstündiger Umzug mit Hunderten von Teilnehmern, ein großer Zapfenstreich und die Ehrung etlicher Frauen, die in den letzten Kriegsjahren des Zweiten Weltkriegs als Feuerwehrhelfer nach den Bombenangriffen in benachbarte Städte ausrücken mussten, um die Brände zu löschen und die Toten zu bergen.

1977 begannen die Floriansjünger, Bande mit befreundeten Wehren aus anderen Orten mit dem Namen Steinbach zu knüpfen. Auch feierte die freiwillige Feuerwehr Steinbach zudem das 25-jährige Bestehen ihres Spielmannzuges, der 1952 zum 75-jährigen Feuerwehrbestehen gegründet wurde. Der Spielmannszug war mehr als 50 Jahre das repräsentative Aushängeschild der Steinbacher Wehr. Nur wenige Jahre nach der 125-Jahr-Feier 2002 wurde der Zug - nach mehreren Reaktivierungsversuchen - aufgelöst.

Zum 150-jährigen Bestehen im Jahr 2027 werde es wieder ein großes Fest geben, meint Birnbreier.

Übrigens ist der Name Birnbreier seit der Gründung 1877 ein Name, der in den Vereinsannalen immer wieder auftaucht. Im Gründungsjahr gab es einen Feuerwehrmann Anton Birnbreier, danach - bis heute - vier Kommandanten mit diesem Familiennamen.