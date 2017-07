Wechselvolle 125-jährige Geschichte

(dpa) - Die deutsche Fußball-Mannschaft hat am Sonntagabend den Confederations Cup im russischen St. Petersburg gegen Chile mit 1:0 (1:0) gewonnen. Das Siegtor in der teils hitzigen Partie schoss der Gladbacher Lars Stindl in der 20. Spielminute (Foto: dpa). » - Mehr

