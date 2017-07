Zweiter Platz für heimischen Amateur-Lizenzfahrer

Baden-Baden - Zwei große runde Taschen trägt Nadja Rolof rechts und links in ihren Händen, als sie sich am Freitagabend auf der Yburgstraße einen Weg durch den Pulk von Zuschauern beim 23. Abendradrennen bahnt. In den Taschen befinden sich Ersatzräder für das Rad ihres Freundes Andreas Leppert.

Der Amateur-Lizenzfahrer des Radsportvereins (RSV) Yburg sorgt beim Radkriterium für eine Überraschung: Es gelingt ihm, den zweiten Platz auf dem Siegerpodest zu erklimmen. "Endlich ist der Bann in Steinbach gebrochen", freut sich der sportliche Weggefährte von Andreas Leppert, Roland Walter vom Radsportverein Edelweiß Kartung, bei der Siegerehrung. Ortsvorsteher Ulrich Hildner überreicht den Siegern die Trophäen. Es gäbe nichts Schöneres, als dass bei der erstklassigen Konkurrenz ein Fahrer aus dem eigenen Rennteam vor heimischem Publikum den Sprung auf das Siegertreppchen schaffe, freut sich der Vorsitzende des RSV Yburg, Werner Urnauer.

Bis aber bei der Auswertung des dritten Rennens die ersten vier Plätze ermittelt werden können, gibt es einige Verwirrungen. Vier Fahrer passieren fast gleichzeitig die Ziellinie. Akribisch analysieren die Wertungsrichter den Film, der die Fahrt der Radsportler über die Ziellinie dokumentiert.

Die Trainer eines Pfälzer Rennteams versuchen, mit den Mitgliedern der Jury zu diskutieren. Die Gäste auf der Bachbrücke und auf der Winterseite der Yburgstraße warten geduldig auf die Bekanntgabe der Sieger. Unterhalten von den Klängen der Jugendkapelle unter der Leitung von Ute Hasel, genießen sie die Turnieratmosphäre. Einige Eltern campieren mit ihren Kindern auf der Wiese direkt am Steinbach. Hin und wieder schauen einige Besucher gen Himmel, ob durch die kräftige Brise womöglich Regenwolken heranziehen. Nach einiger Zeit erläutert Moderator und Ex-Fahrer Thomas Senski den vielen Zuschauern das Urteil der Jury: Rundengewinn geht vor Punktgewinn.

Leppert sei es gelungen, in den letzten Runden auszureißen, die Dominanz eines Rennteams aus der Pfalz zu brechen und "das Feld zu überrunden". "Daher ist der Erfolg extrem hoch anzusetzen", würdigt Roland Walter die sportliche Leistung des Zweitplatzierten gegenüber dem BT. Sportliche Leistungen können beim Radkriterium mit 66 zu fahrenden Kilometern jedem einzelnen Teilnehmer bescheinigt werden. "Steil, engwinklig und hart ist der Rundkurs. Wenn man mit dem Lenker nicht aufpasst, taucht man mit dem Reifen in die Ritzen im Asphalt ab", sagt Alex Köhler aus Mannheim. Er ist einer von den rund 70 gemeldeten Teilnehmern des 23. Abendrennens und steht nach zwölf Runden mit seinem Rennrad an der Verzweigung Häfnergasse, Grabenstraße, wo die Rennstrecke verläuft. "Meine Kräfte haben mich verlassen", zeigt er sich etwas enttäuscht.

Dort vor der Verzweigung müssen die Amateure besonders hart in die Pedale treten, denn nach dem steilen Anstieg in der Häfnergasse bläst den Elitefahrern kräftiger Wind aus Westen entgegen. Bei der Einfahrt auf der Geraden in die Grabenstraße, kurz bevor die Athleten beschleunigen, vernehmen die Zuschauer am Rand der Rennstrecke, wie sich einzelne Mannschaftsfahrer Kommandos zurufen.

Lässiger, aber dennoch ehrgeizig haben sich in den zuvor stattgefundenen Rennen des Abends die Jugendlichen (drei Runden) und die Senioren mit einer Strecke von 33 Kilometern (35 Runden) gezeigt. OB Margret Mergen hatte das Seniorenrennen mit einem Schuss aus der Startpistole eröffnet.

Ergebnisse Abendrennen: Elite A, B, C (70 Runden = 66 Kilometer): Sieg für Jonas Tenbruck (Racing Students BL-Team, Kippenheim), zweiter Platz Andreas Leppert vom RSV Yburg Steinbach, dritter Platz Fabien Genuit (Team Möbel Ehrmann, Roschbach Rheinland-Pfalz). Seniorenrennen (35 Runden = 33 Kilometer): Sieg für Stefan Steiner (RIG Vorderpfalz), zweiter Platz Frank Erk (Team il-Diavolo - Pure White), dritter Platz Erik Danner (Team Biehler Ur-Krostitzer).