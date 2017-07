Wechselvolle 125-jährige Geschichte

Bretten

Mehrere Frauen sexuell belästigt Bretten (red) - Zwei Frauen haben Anzeigen nach sexuellen Übergriffen während ihres Besuchs auf dem Peter-und Paul-Fest in Bretten erstattet. Ein alkoholisierter 28 Jahre alter Tatverdächtiger hatte auf dem Fest versucht, mehreren Frauen gezielt an die Brüste zu fassen (Symbolfoto: dpa ).

Freiburg

Nach dem Sex bestohlen Freiburg ( lsw) - Erst Sex, dann ausgeraubt: Ein 45 Jahre alter Mann ist am Sonntag in Freiburg an der Mensa der Universität überwältigt und bestohlen worden. Laut Polizei hatte er seinen Dieb zuvor auf dem Freiburger Christopher Street Day (CSD) kennengelernt (Symbolfoto: red).

Baden-Baden

Sommernächte leiden unter Wetter Baden-Baden (co) - Vor allem am Freitag nutzten Besucher in Scharen die Gunst der Stunde und bevölkerten das Partyareal der Sommernächte vor dem Kurhaus bereits am frühen Nachmittag. Aber dann machte das Wetter den Bands zumindest teilweise einen Strich durch die Rechnung.