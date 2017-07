Konzertieren auf höchstem Niveau

Rastatt



Orgelkonzert mit Kiviniemi Rastatt (red) - Der international renommierte Konzertorganist Kalevi Kiviniemi spielt am Freitag, 30. Juni, auf der im vergangenen Jahr gereinigten historischen Stieffell-Orgel in der Stadtkirche St.Alexander in Rastatt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr (Foto: privat). » Weitersagen (red) - Der international renommierte Konzertorganist Kalevi Kiviniemi spielt am Freitag, 30. Juni, auf der im vergangenen Jahr gereinigten historischen Stieffell-Orgel in der Stadtkirche St.Alexander in Rastatt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr (Foto: privat). » - Mehr