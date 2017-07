"Pulse of Europe" schlägt kräftig weiter Baden-Baden (co) - Nachdem die Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich im Sinn Europas ausgegangen sind, mögen sich manche schon beruhigt zurückgelehnt haben. Dennoch trafen sich am Sonntag wieder ein paar Hundert Menschen auf der Fieserbrücke, um den "Pulse of Europe" fühlbar schlagen zu lassen. (co) - Nachdem die Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich im Sinn Europas ausgegangen sind, mögen sich manche schon beruhigt zurückgelehnt haben. Dennoch trafen sich am Sonntag wieder ein paar Hundert Menschen auf der Fieserbrücke, um den "Pulse of Europe" fühlbar schlagen zu lassen. Das Organisationsteam um Evelin König, Oliver Ehret, Peter Bauer, Hanno Stangier und Michael Wirbitzky hatte die Auswertung von Fragebögen im Gepäck und machte dabei gleich deutlich, dass Europapolitik nicht nur von sturer Bürokratie geprägt ist, sondern durchaus Anlass zum Schmunzeln geben kann. So habe der Rücklauf von immerhin 20 der beim letzten Mal verteilten 60Fragebögen in etwa der französischen Wahlbeteiligung entsprochen. Laut dem Organisationsteam votierten alle Befragten für eine weitere Konsolidierung und Stabilisierung Europas und strikt gegen eine derzeitige Aufnahme weiterer Mitgliedsstaaten, insbesondere der Türkei. Für die EU wurde eine föderale Staatsform gewünscht und eine gemeinsame Verteidigungspolitik favorisiert, statt sich auf die USA zu verlassen. Für eine übereinstimmende Finanzpolitik stimmten beachtliche 80 Prozent, obwohl Deutschland der größte Geldgeber ist, kommentierte Ehret. Weiter wurde ein einheitlicher Europa-Wahltag favorisiert, wobei die Stimmen aller Europäer das gleiche Gewicht haben sollten, was wiederum den bevölkerungsreichsten Staaten zugute käme. Evelin König informierte über das Ergebnis eines amerikanischen Meinungsforschungsinstituts, laut dessen Umfrage die Stimmung pro Europa in Deutschland und Frankreich jeweils um 18 Prozentpunkte gestiegen sei. Das überraschendste Ergebnis verzeichnete hier Polen mit einem Spitzenwert von 74 Prozent. Als negative Stichworte wurden hier die derzeitige Wirtschafts- und Finanzpolitik, der uneinheitliche Umgang mitHandelsabkommen wie TTIP sowie die europäische Flüchtlingspolitik genannt. Das für alle Teilnehmer des "Pulse of Europe" offene Mikrofon nutzte Peter Bauer, um an die Zeit zu erinnern, als das französische Militär noch hier stationiert war. Er kennt von seiner Mutter die Geschichten, als alle Kinder unter 14 Jahren "hamstern" geschickt wurden und sie teils bis nach Bruchsal gelaufen war, um etwas Essbares aufzutreiben und so das Überleben der Familie zu sichern. Nicht zuletzt deshalb sei die schrittweise Verbrüderung mit den Besatzungsmächten forciert worden. "Man vergisst leicht, sich für die Freiheit einzusetzen, wenn man gar nicht weiß, was man verlieren kann", appellierte er leidenschaftlich dafür, im eigenen Wohnzimmer die junge Generation zu informieren, das sei "der Job jedes Einzelnen von uns". Eine weitere Rednerin erinnerte an die ebenfalls jetzt verstorbene Politikerin, Feministin und Auschwitz-Überlebende Simone Veil, die 1979 zur ersten Präsidentin des Europaparlaments gewählt worden war. Die Lacher hatte Schauspieler Max Ruhbaum vom hiesigen Theater auf seiner Seite: Er haderte gewohnt eloquent mit den sprachlichen Einbürgerungsproblemen eines Berliners ins Badische. Der nächste "Pulse of Europe" auf der Fieserbrücke schlägt in knapp fünf Wochen am Sonntag, 6. August.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

"Man muss etwas für Europa tun" Baden-Baden (hol) - "Europa ist nicht automatisch lebenslang haltbar", sagt Evelin Wirbitzky (Foto: Heimann). "Man muss etwas dafür tun." Sie hat gemeinsam mit Oliver Ehret die Pulse-of-Europe-Bewegung in die Kurstadt gebracht. Am Sonntag geht sie wieder auf die Straße. » Weitersagen (hol) - "Europa ist nicht automatisch lebenslang haltbar", sagt Evelin Wirbitzky (Foto: Heimann). "Man muss etwas dafür tun." Sie hat gemeinsam mit Oliver Ehret die Pulse-of-Europe-Bewegung in die Kurstadt gebracht. Am Sonntag geht sie wieder auf die Straße. » - Mehr