Theaterpublikum soll über umstrittenes Stück diskutieren

Ausgelöst worden war die Debatte von einem BT-Bericht, in dem es um die Absetzung des Stückes "Ein Känguru wie du" gegangen war: Eltern hatten ihre Kinder dem Thema Homosexualität, das in dem Kinderstück aufgegriffen wird, nicht aussetzen wollen. Trotz guter Kritiken blieben die Zuschauer aus. Das Theater Baden-Baden entschied sich deshalb, das Stück für Kinder ab acht Jahren in der kommenden Saison nicht wieder anzubieten. Das Thema löste zahlreiche Leserbriefe im Badischen Tagblatt aus und führte unter anderem auch auf unterschiedlichen Internetplattformen zu einem vielfältigen Meinungsaustausch.

Nun lädt das Theater Baden-Baden Interessierte dazu ein, sich am kommenden Sonntag, 9. Juli, ab 19.30 Uhr in einer szenischen Lesung im Theater selbst ein Bild vom Inhalt des Stücks zu machen und in einer anschließenden Diskussion darüber zu sprechen. "Wir haben die derzeit geführten Debatten über das Stück interessiert verfolgt. Die szenische Lesung auf der Vorbühne mit anschließendem Gespräch soll nun die Möglichkeit bieten, ein Gefühl für die Inszenierung zu bekommen, den Inhalt des Stücks kennenzulernen und sich gemeinsam darüber auszutauschen", so Intendantin Nicola May. "Wir laden alle Neugierigen herzlich dazu ein, mit uns ins Gespräch zu kommen und freuen uns auch auf diejenigen, die dem Stück kritisch gegenüberstehen." Es lesen die Spieler des Stücks Sebastian Brummer (Gast), Sonja Dengler, Nadine Kettler und Patrick Schadenberg. Bei dem Publikumsgespräch wird auch Ulrich Hub, Autor des Theaterstücks, dabei sein. Geführt wird die Diskussion von Intendantin Nicola May. Der Eintritt ist frei.